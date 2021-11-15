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15.11
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Сколько в Бердске стоит "золотой газ" для владельцев частных домов?

8:48:0211/15/2021
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Хотелось бы узнать адреса компаний, которые реально могут провести газ в обществе ( а не вводить в заблуждение обещаниями) и мнение специалистов о стоимости услуги.

Бердчане хотят провести газ. Фото: Pixabay.com

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Грузинова Надежда Александровна:

В настоящее время очень бурно обсуждается вопрос газификации частного сектора нашего города. И бесплатная программа подключения много обещает. Но каждый собственник дома понимает, что все работы начиная от плана и заканчивая подключением будут оплачиваться им.
Но сколько стоит данная услуга?
Я проживаю с СНТ"Заречное" в частном доме. Подключение в нашем обществе составляет более 300.000 руб.
Это огромные деньги с учётом роста прожиточного минимума... Большинству людей эта космическая цена просто за гранью разумного.
Банки предлагают взять ещё и кредит под газификацию.
Так сколько стоит Золотой газ?
Хотелось бы узнать адреса компаний, которые реально могут провести газ в обществе ( а не вводить в заблуждение обещаниями) и мнение специалистов о стоимости услуги.
Думаю наше правительство тоже заинтересует эта цифра.

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