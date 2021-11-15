В Бердске найдена банковская карта VISA 14 ноября

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Светлана:
14.11.21 найдена банковская карта VISA. Обращайтесь по телефону +79537701644.
Обращайтесь по телефону.
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Светлана:
14.11.21 найдена банковская карта VISA. Обращайтесь по телефону +79537701644.
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