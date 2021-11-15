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Владимир Путин отменил указ первого президента России Ельцина

9:19:2511/15/2021
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Отменен закон от 20 декабря 1993 года о районах Крайнего Севера.

Новые поправки в закон вступили в силу в России. Фото: Pixabay.com

Президент России Владимир Путин отменил указ первого президента России Бориса Ельцина. Отмененный закон гласил, что ряд районов Карелии считается территорией Крайнего севера. Такой документ появился на портале правовой документации. Закон был принят 20 декабря в 1993 году. Из списка были удалены Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.

Решение было принято из-за изменения Стратегии развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что таксист в Ливерпуле предотвратил теракт в одной из местных больниц. Мужчина сидел в автомобиле и увидел террориста, который направлялся к зданию женской больницы, тогда он выбежал из машины и запер злоумышленника в машине вместе с бомбой. Взрыв произошел в салоне автомобиля, террорист скончался, а закрывший его мужчина получил несколько травм и был госпитализирован

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законпоправкиизмененияВладимир ПутинБорис Ельцин
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