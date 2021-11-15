В России резко вырастут цены на водку и коньяк

В России с первого января 2022 года вырастут цены на водку. Розничные цены поднимутся на 7,4%. Таким образом стоимость продукта составит 261 рубль за бутылку объемом 0,5 мл. Такое предложение поступило от Министерства финансов. Соответствующий документ появился на федеральном портале правовых актов.
Также планируется, что вырастет цена и на коньяк. Инфляция составит 7,6%. Розничная цена за бутылку составит 480 рублей. А стоимость бренди составит 348 рулей, вместо положенных 324-х. Глава «Татспиртпрома» сообщает, что цена на водку растет, так как выросла стоимость ингредиентов, которые используются при создании продукта.
Если подорожание алкогольной продукции будет утверждено, оно окажется ниже годовой инфляции. По последним данным ЦБ рост цен, который был зафиксирован с начала 2021 года составил 8,13%. В последний раз оценка на рост цен менялась 22 октября с повышение ключевой ставки до 7,5 процента. Сейчас регулятор прогнозирует инфляцию на уровне 7,4-7,9%.