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«Где дистанция в полтора метра?»: Пациентка ЦГБ Бердска шокирована толпой в красной зоне поликлиники №2. В очереди зараженные и с подозрением на коронавирус

10:46:5111/15/2021,Алина Бурова
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У бердчан назрел вопрос о том, когда расширят красную зону. Неравнодушные жители города обращаются к главврачу Дробинской и просят разобраться в этом вопросе.

Очередь в красной зоне поликлиники №2 Бердска. Фото: Предоставлено героиней

Пациенты поликлиники №2 Бердска сообщили «Курьер.Среда» о столпотворении в красной зоне 15 ноября 2021 года.

Как рассказала редакции Галина Д., в очереди пребывают и болеющие коронавирусом, и с подозрением на него. Люди ведут себя бессознательно.

- Где соблюдение расстояния 1,5 метра? Хочется задать вопрос главному врачу,- произнесла Галина.

Также бердчанка отметила, что на многих людях маски надеты неправильно. Изделие находится под носом и не закрывает дыхательные пути. По словам бердчанки, ношение маски для большинства предстает бессмысленным занятием.

«Курьер.Среда» поинтересовался у пресс-службы БЦГБ о возможности расширения красной зоны в поликлинике №2. Как выяснилось, пока данное предложение рассматриваться не может.

- Сейчас, как известно, во взрослом поликлиническом отделении №2 производится ремонт. По его завершению будут приниматься последующие решения,- отметил начальник пресс-службы БЦГБ Аркадий Ефимович.

Напомним, что ранее редакция сообщала о проблеме с поставкой вакцин. На сегодняшний день на пунктах вакцинации БЦГБ есть только Спутник V. Поступление других вакцин ожидается. Точные сроки поступления назвать нельзя, так как распределение и поставка вакцин в медучреждения области является прерогативой "Новосибирскоблфарм".

Люди с подозрением на ковид всеми силами закрывают дыхательные пути, боясь заражения ковидом. Фото: Предоставлено героиней

Некоторые в очереди стоят с температурой. Фото: Предоставлено героиней

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коронавирусБольница.вакцина медучреждение
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