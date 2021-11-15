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В ГБУ «Ритуал» озвучили среднюю стоимость похорон в столице во время пандемии коронавируса

10:41:5611/15/2021
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Москвичи не экономят на погребении родственников.

Цены на похороны в Москве составили больше 100 тыс. рублей. Фото: Pixabay.com

В Москве средний чек на похороны одного человека составляет 135 тыс. рублей. Такое заявление сделал глава ГБУ "Ритуал" Артём Екимов. Также мужчина заявил, что жители столицы не намерены экономить на погребениях. Учреждение Екимова – это основной оператор организации похорон и столичных кладбищ. Мужчина заявил, что только за агентские услуги, за гроб, катафальный транспорт и венки можно заплатить порядка 100-110 тыс. рублей.

– Это не обязательная минимальная цена, а средний чек среди клиентов нашей компании. А если вы собирается обращаться к различным организациям, которые занимаются подобной деятельностью, то можете заплатить и в десятки раз больше, – сообщает глава организации.

Также сообщается, что средний чек за захоронение одного человека вырос незначительно. А растет он на основании новых услуг либо из-за инфляции. Также мужчина заявляет, что цены на атрибутику предприятия выросли не сильно. А москвичи не собираются экономить на похоронах человека. А вот в регионах с такой позицией не согласны. Ранее стало известно, что общая выручка ритуальных агентств выросла на 9% за первые шесть месяцев 2021 года. Сумма составила 36,9 млрд рублей. А рост смертности составил 16%.

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кладбищемогилапохороны.склеп
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