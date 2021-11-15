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Смертельно больной пациент бросил лечение, начал веселиться и планировать собственные похороны

11:29:2511/15/2021
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Британец без шансов выжить решил оставшееся время наслаждаться жизнью, которой он научился радоваться, выйдя из клиники.

Британец с онкологией перестал принимать таблетки ради вечеринки. Фото: Russ Pegrum
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Смертельно больной 48-летний мужчина из торгового городка Уолтем-Абби, графство Эссекс, отказался от лечения ради веселья и последней вечеринки с друзьями. Историю британца публикует Daily Mirror.

В 2018 году Рассу Пегруму диагностировали рак кишечника и назначили курс химиотерапии. В сентябре 2021 года ему сообщили, что жить осталось не более 2 месяцев, тогда британец решил прекратить принимать препараты и стал веселиться и наслаждаться оставшимся ему временем.

Пегрум признается, что такое времяпрепровождение доставляет ему гораздо лучшие ощущения, чем во время лечения. Он заявил, что чувствует себя намного счастливее с тех пор, как покинул клинику.

- С тех пор, как я бросил химиотерапию, я научился радоваться жизни, — сказал он.

В настоящее время он живет у родителей, готовится к костюмированной «вечеринке смерти» и планирует собственные похороны. На праздник «смерти» он пригласил много друзей и знакомых, среди которых есть люди, с которыми он не встречался 30 лет. На вечеринке хозяин будет в рубашке с черепами. Для своих похорон он уже выбрал гроб, написал траурную речь и подобрал музыку. Умирающий британец рассказал, что планирование похорон придает ему уверенность, что все пройдет так, как нужно.

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химиотерапиявечеринкипланирование похоронотказ от лечения
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