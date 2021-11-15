После видео с издевательствами над маленькими воспитанниками детдома на подростков составили протоколы

В Кипельском детском доме будет проведена проверка после публикации видеокадров с издевательствами над маленькими воспитанниками более старшими. В воскресенье вечером запись была опубликована соцсети «ВКонтакте».
Глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя СУ СКР по Курганской области Михаилу Козлачкову доложить о ходе проведения процессуальных мероприятий, сообщается в пресс-службе ведомства.
Ранее в сеть выложили видео с издевательствами над двухлетними и трехлетними малышами в детском доме. Их били по голове и животу ногами и руками, отнимали еду, заставляли курить и материться. Оказалось, что один из воспитанников, который стал «героем» видео, был ранее переведен из другого учреждения, где не смог прижиться. В Кипели он втерся в доверие до такой степени, что воспитатели оставляли его присматривать за младшими детьми, а ровесники — уважали.
Сам подросток сильно расстроился, что инцидент получил огласку после публикации записи. Его знакомые утверждают, что избиение малышей произошло в первый раз.
В настоящее время инициированы проверки всеми силовыми ведомствами. В отношении двух подростков составлены протоколы о побоях, одного поместили в ЦВС для несовершеннолетних при УМВД по Курганской области. В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела об истязаниях.
Воспитатель детдома Людмила Челдаева заявила, что подростки не хотели никого обижать и произошедшее было «подростковой игрой».