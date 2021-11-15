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Какие продукты разрешены постящимся в Рождественский пост-2021: календарь питания по дням, когда можно рыбу и что такое «сухоядение»?

2:00:1911/15/2021
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Рождественский пост начнется 28 ноября 2021 года и продлится до 6 января 2022 года, но на некоторые дни этого промежутка есть особые разрешения.

В православном календаре есть сразу четыре поста в году. Фото: Pixabay
В православном календаре есть сразу четыре поста в году. Фото: Pixabay

Следующим важным событием в православном календаре считается Рождественский пост, который пройдет в период с 28 ноября этого года по 6 января следующего года. Несмотря на то, что он является одним из самых главных, в этот промежуток времени будет разрешено употребление некоторых продуктов, которые обычно запрещены в остальные посты.

Стоит отметить, что самыми важными днями в Рождественском посту будут даты сухоядения. Таких дней в грядущем посту будет сразу несколько: 1, 3, 15, 24, 27, 29 и 31 декабря, а также 3-6 января. В эти дни можно будет употреблять только пищи растительного происхождения, которая не поддавалась термической обработке. В число таких продуктов входят невареная пища, свежие овощи и фрукты.

В остальные дни разрешено кушать горячую пищу, рыбу и блюда, приготовленные с постным маслом. Это касается всех дней, кроме 28-30 ноября, 8, 10, 14, 17 и 21-23 декабря, потому что в эти даты нельзя употреблять рыбу. Помимо этого, в промежутке с 28 ноября до 6 января есть несколько великих праздников, которые ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Так, 4 декабря, в день введения во храм Пресвятой Богородицы, можно и употреблять вино. То же самое касается 19 декабря, в день памяти святителя Николая.

Нельзя забывать и о том, что во все выходные разрешено употреблять вино, но нельзя делать этого в большом объеме. Если пить немного вина и не злоупотреблять алкоголем, то это не считается грехом.

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