В Новосибирске умер известный детский врач-невролог в возрасте 56 лет

В Новосибирске в возрасте 56 лет скончался известный детский врач-невролог Олег Корень. Сообщение о смерти было опубликовано на странице Александры Поповой 15 ноября.
- Я не могу это осознать и поверить. Олег Леонидович был не только прекрасным врачом, но и порядочным и сострадательным человеком с большой буквы. Он верил в каждого ребёнка. Будет очень его не хватать, - сказано в публикации Поповой.
Знакомые и пациенты выражают глубокие соболезнования на странице доктора в Facebook.
11 ноября Олег Корень перестал выходить на связь. Пока нет информации о причине смерти известного специалиста.
Более 30 лет он отдал работе с детьми. Специализацией невролога было расстройство аутистического спектра и наследственных заболеваний нервной системы.
Редакция "Курьер.Среда" выражает соболезнования родным и близким Олега Корня.