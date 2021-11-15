Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
15.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирске умер известный детский врач-невролог в возрасте 56 лет

1:17:5811/15/2021
0

Олег Корень перестал выходить на связь 11 ноября. Причина смерти знаменитого доктора пока не сообщается.

Детский невролог Олег Корень. Фото: Страница Олега Корня /ВКонтакте
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
После гибели 6-летнего мальчика со СМА минздрав Новосибирской области заявил, что все дети с таким диагнозом получают Рисдиплам

После гибели 6-летнего мальчика со СМА минздрав Новосибирской области заявил, что все дети с таким диагнозом получают РисдипламСмертельно больной пациент бросил лечение, начал веселиться и планировать собственные похороныЕщё 1090 новости

В Новосибирске в возрасте 56 лет скончался известный детский врач-невролог Олег Корень. Сообщение о смерти было опубликовано на странице Александры Поповой 15 ноября.

- Я не могу это осознать и поверить. Олег Леонидович был не только прекрасным врачом, но и порядочным и сострадательным человеком с большой буквы. Он верил в каждого ребёнка. Будет очень его не хватать, - сказано в публикации Поповой.

Знакомые и пациенты выражают глубокие соболезнования на странице доктора в Facebook.

11 ноября Олег Корень перестал выходить на связь. Пока нет информации о причине смерти известного специалиста.

Более 30 лет он отдал работе с детьми. Специализацией невролога было расстройство аутистического спектра и наследственных заболеваний нервной системы.

Редакция "Курьер.Среда" выражает соболезнования родным и близким Олега Корня.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
смертьдокторневрологОлег Корень
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Обращались к нему?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Новосибирске умер известный детский врач-невролог в возрасте 56 лет
1:17:58 11/15/2021
В Новосибирске умер известный детский врач-невролог в возрасте 56 лет
БердскВлюбившаяся в спецназовца на митинге 19-летняя жительница Бердска прекратила его поиски
1:09:57 11/15/2021
Влюбившаяся в спецназовца на митинге 19-летняя жительница Бердска прекратила его поиски
Подарок для мамы в День матери 28 ноября 2021 года: делаем своими руками – пять простых идей для красивых и неожиданных подарков
1:00:19 11/15/2021
Подарок для мамы в День матери 28 ноября 2021 года: делаем своими руками – пять простых идей для красивых и неожиданных подарков
БердскВ Бердске обезвреживают вооруженного гранатой человека: Он заперся в квартире дома в микрорайоне Белокаменном
12:52:53 11/15/2021
В Бердске обезвреживают вооруженного гранатой человека: Он заперся в квартире дома в микрорайоне Белокаменном
После видео с издевательствами над маленькими воспитанниками детдома на подростков составили протоколы
12:28:01 11/15/2021
После видео с издевательствами над маленькими воспитанниками детдома на подростков составили протоколы
После гибели 6-летнего мальчика со СМА минздрав Новосибирской области заявил, что все дети с таким диагнозом получают Рисдиплам
12:17:31 11/15/2021
После гибели 6-летнего мальчика со СМА минздрав Новосибирской области заявил, что все дети с таким диагнозом получают Рисдиплам
Строгие запреты на сутки 19 ноября 2021: частичное лунное затмение поглотит СуперЛуну Бобрового Полноулния. Три простых ритуала на момент уникального события
12:00:30 11/15/2021
Строгие запреты на сутки 19 ноября 2021: частичное лунное затмение поглотит СуперЛуну Бобрового Полноулния. Три простых ритуала на момент уникального события
БердскЛучших отцов Бердска назвали в региональном министерстве труда по итогам конкурса
11:50:16 11/15/2021
Лучших отцов Бердска назвали в региональном министерстве труда по итогам конкурса
Смертельно больной пациент бросил лечение, начал веселиться и планировать собственные похороны
11:29:25 11/15/2021
Смертельно больной пациент бросил лечение, начал веселиться и планировать собственные похороны
Антирекорд установлен: Скончался 33-летний мужчина и еще 15 пациентов от коронавируса за сутки на 15 ноября в Новосибирской области
11:17:06 11/15/2021
Антирекорд установлен: Скончался 33-летний мужчина и еще 15 пациентов от коронавируса за сутки на 15 ноября в Новосибирской области