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В Бердске водителя КамАЗа зажало в ДТП на нефтебазе "Гигант". Потерпевшего из кабины вытаскивали спасатели

1:55:5611/15/2021
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Как выяснилось, пострадал сотрудник подрядной организации. О его самочувствии пока неизвестно.

Зажало в кабине после столкновения с металлоконструкцией водителя КамАЗа в Бердске. Фото: Бердский ПСО

ДТП произошло на нефтебазе "Гигант" в Бердске. В ликвидации его последствий пришлось участвовать сотрудникам Бердского поисково-спасательного отряда. Об этом сообщили ы управлении МЧС по Новосибирской области.

Авария случилась в пятницу. Водитель  КамАЗа, проезжая по территории нефтехранилища, не справился с управлением и врезался в металлическую конструкцию. От удара кабину деформировало так, что человек за рулем оказался зажат и не смог самостоятельно вылезти.

Спасатели деблокировали пострадавшего при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали медикам скорой помощи, прибывшим на место происшествия.

Как выяснилось, пострадал сотрудник подрядной организации. О его самочувствии пока неизвестно.

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