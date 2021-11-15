В Бердске водителя КамАЗа зажало в ДТП на нефтебазе "Гигант". Потерпевшего из кабины вытаскивали спасатели

ДТП произошло на нефтебазе "Гигант" в Бердске. В ликвидации его последствий пришлось участвовать сотрудникам Бердского поисково-спасательного отряда. Об этом сообщили ы управлении МЧС по Новосибирской области.
Авария случилась в пятницу. Водитель КамАЗа, проезжая по территории нефтехранилища, не справился с управлением и врезался в металлическую конструкцию. От удара кабину деформировало так, что человек за рулем оказался зажат и не смог самостоятельно вылезти.
Спасатели деблокировали пострадавшего при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали медикам скорой помощи, прибывшим на место происшествия.
Как выяснилось, пострадал сотрудник подрядной организации. О его самочувствии пока неизвестно.