Новую агрессивную мутацию дельта-штамма коронавируса обнаружили у 11-летнего мальчика из Молдавии

Новая мутация дельта-штамма, которую ранее обнаружили в Великобритании, была найдена у пациента в Израиле. 11-летний ребенок, въехавший в страну из Молдовы, помещен в изоляцию. Ученые следят за поведением вируса чтобы понять, стоит ли его опасаться сильнее, чем дельта-штамм.
Первое появление новой мутации произошло в Великобритании ранее. Там обеспокоились, но пока заявляют, что нет доказательств его большей заразности. Представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона сказал, что правительство следит за новым вариантом. Если возникнет необходимость, власти примут меры.
Профессор биологии вычислительных систем в Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу отметил, что новая версия штамма имеет две спайковые мутации, обнаруженные в других вариантах коронавируса. Впервые она секвенирована весной 2020 года. Подвариант был редким — всего несколько случаев.
- Поскольку AY.4.2 все еще встречается на довольно низкой частоте, 10-процентное увеличение его заразности могло вызвать лишь небольшой рост случаев, — сказал он. — Таким образом, это не привело к увеличению числа случаев заболевания в Великобритании.
В США ученые отмечают, что пока нет речи о большом распространении, если сравнивать с появлением альфа- и дельта-штаммов, которые распространены на 50 и более процентов.
Британские ученые, пишет Financial Times, отметили, что новая мутация может оказаться самой агрессивной, но пока говорить об этом рано.
В России уже выявлены единичные случаи заражения новым штаммом. Эксперты считают, что новая мутация может быстро распространиться по миру, как и ее предшественники.