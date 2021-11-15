Мертвого рыбака нашли в Бердске на льду: Спасатели доставили тело на берег

Днем 15 ноября в Бердский поисково-спасательный отряд поступило сообщение о лежащем на льду мужчине.
Рыбака без признаков жизни обнаружили на реке Берди в 50 метрах от берега в районе санатория "Лазурного". Информацию в БПСО передал диспетчер Единой дежурно-диспетчерской службы.
Выехавшие на место бердские спасатели установили, что мужчина мертв. Они транспортировали погибшего на берег и вызвали полицейских и медиков скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины, рассказали в поисково-спасательном отряде.
Пока неизвестно, почему скончался рыбак. Погода в понедельник в Бердске держалась на уровне нуля градусов.
Как ранее сообщал "Курьер.Среда", в выходные на Бердском заливе рыбак провалился под лед. Ему помогли вылезти на лед другие любители подледного лова.