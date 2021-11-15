Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
15.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мертвого рыбака нашли в Бердске на льду: Спасатели доставили тело на берег

2:33:1311/15/2021
0

Рыбака без признаков жизни обнаружили на реке Берди в 50 метрах от берега в районе санатория "Лазурного". Пока неизвестно, почему скончался рыбак. 

Спасатели дождались сотрудников полиции и транспортировали тело на берег. Фото Бердский ПСО

Днем 15 ноября в Бердский поисково-спасательный отряд поступило сообщение о лежащем на льду мужчине.

Рыбака без признаков жизни обнаружили на реке Берди в 50 метрах от берега в районе санатория "Лазурного". Информацию в БПСО передал диспетчер Единой дежурно-диспетчерской службы.

Выехавшие на место бердские спасатели установили, что мужчина мертв. Они транспортировали погибшего на берег и вызвали полицейских и медиков скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины, рассказали в поисково-спасательном отряде.

Пока неизвестно, почему скончался рыбак. Погода в понедельник в Бердске держалась на уровне нуля градусов.

Как ранее сообщал "Курьер.Среда", в выходные на Бердском заливе рыбак провалился под лед. Ему помогли вылезти на лед другие любители подледного лова.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
на льдускончалсяспасателирыбак провалилсянашли мертвымБердски поисково-спасательный отряд
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Стало плохо с сердцем?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМертвого рыбака нашли в Бердске на льду: Спасатели доставили тело на берег
2:33:13 11/15/2021
Мертвого рыбака нашли в Бердске на льду: Спасатели доставили тело на берег
Труп вебкам-модели с Алтая с пробитой головой нашли на съемной квартире в Новосибирске
2:09:15 11/15/2021
Труп вебкам-модели с Алтая с пробитой головой нашли на съемной квартире в Новосибирске
Какие продукты разрешены постящимся в Рождественский пост-2021: календарь питания по дням, когда можно рыбу и что такое «сухоядение»?
2:00:19 11/15/2021
Какие продукты разрешены постящимся в Рождественский пост-2021: календарь питания по дням, когда можно рыбу и что такое «сухоядение»?
БердскВ Бердске водителя КамАЗа зажало в ДТП на нефтебазе "Гигант". Потерпевшего из кабины вытаскивали спасатели
1:55:56 11/15/2021
В Бердске водителя КамАЗа зажало в ДТП на нефтебазе "Гигант". Потерпевшего из кабины вытаскивали спасатели
БердскВ Бердске скандал между соседями перерос в спецоперацию по обезвреживанию человека с гранатой
1:33:27 11/15/2021
В Бердске скандал между соседями перерос в спецоперацию по обезвреживанию человека с гранатой
В Новосибирске умер известный детский врач-невролог в возрасте 56 лет
1:17:58 11/15/2021
В Новосибирске умер известный детский врач-невролог в возрасте 56 лет
БердскВлюбившаяся в спецназовца на митинге 19-летняя жительница Бердска прекратила его поиски
1:09:57 11/15/2021
Влюбившаяся в спецназовца на митинге 19-летняя жительница Бердска прекратила его поиски
Подарок для мамы в День матери 28 ноября 2021 года: делаем своими руками – пять простых идей для красивых и неожиданных подарков
1:00:19 11/15/2021
Подарок для мамы в День матери 28 ноября 2021 года: делаем своими руками – пять простых идей для красивых и неожиданных подарков
БердскВ Бердске обезвреживают вооруженного гранатой человека: Он заперся в квартире дома в микрорайоне Белокаменном
12:52:53 11/15/2021
В Бердске обезвреживают вооруженного гранатой человека: Он заперся в квартире дома в микрорайоне Белокаменном
После видео с издевательствами над маленькими воспитанниками детдома на подростков составили протоколы
12:28:01 11/15/2021
После видео с издевательствами над маленькими воспитанниками детдома на подростков составили протоколы