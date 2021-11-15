Прокурор просит посадить на 6 лет студентку Валерию Башкирову за смертельное ДТП: Двое сбитых на "зебре" детей погибли в Москве

В Москве состоится заседание суда, на котором будет вынесен приговор по делу Валерии Башкировой, сбившей трех детей на пешеходном переходе. В результате ДТП два ребенка скончались в больнице, один пострадал. Прокурор просит для нее шесть лет колонии общего режима. Об этом стало известно из сообщения столичной прокуратуры.
- В суде государственный обвинитель прокуратуры Москвы в ходе прений сторон попросил назначить Башкировой наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года. Гражданские иски потерпевших прокурор просил удовлетворить в полном объеме, - сказали в ведомстве для ТАСС.
Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что в Москве на улице Авиаторов произошло страшное ДТП. 18-летняя Валерия Башкирова за рулем автомобиля сбила на пешеходном переходе в столичном Солнцеве трех детей, один из которых был в коляске. Несмотря на то, что пострадавших быстро доставили в больницу, а одного даже перевозили на вертолете, двоих спасти не удалось. Выжил лишь младший ребенок, на момент ДТП защищенный коляской.
Сначала девушку поместили под домашний арест, но после смерти второго ребенка ее отправили в СИЗО.