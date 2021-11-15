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Простые поделки своими руками для украшения елочки вместе с детьми: снежинки, тигренок, верхушка, Дед Мороз и Снегурочка

3:00:5511/15/2021
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Елочные игрушки можно сделать своими руками и интересно провести время со своими детьми.

Елочные игрушки считаются одним из главных атрибутов интерьера. Фото: Pixabay
Елочные игрушки считаются одним из главных атрибутов интерьера. Фото: Pixabay

Подготовка к Новому Году уже начинается, и пора задуматься об украшении дома и елки. Важно подобрать елочные украшения, которые не обязательно покупать в специализированном магазине. Можно сделать их своими руками и совместить приятное с полезным: интересно провести время со своими детьми и сделать елочные игрушки, которые можно повесить на вашу елочку.

Символом грядущего Нового Года является Тигр, который должен присутствовать в виде украшения на любой праздничной елке. Можно сделать простую поделку из бумаги, распечатать черно-белого тигра и раскрасить его с детьми гуашью, чтобы он получился ярким и красиво смотрелся среди других игрушек. Можете проклеить его картоном, для того, чтобы он не порвался, а сверху продеть ниточку, чтобы тигра можно было повесить на веточку.

Можно сшить фигурки Деда Мороза и Снегурочки и набить их ватой. Если вашему ребенку можно доверить работу с иголкой, то он может помочь вам с прошиванием ниток. Стоит отметить, что в таком случае необходимо продеть веревочку или ленточку, потому что такие украшения будут тяжелее и не будут держаться на ниточке.

Снежинки можно вырезать из белой бумаги и либо оставить в таком цвете, либо покрасить в голубой. Можно сложить листочек в несколько раз и вырезать уникальный узор для каждой снежинки. То же самое касается верхушки для праздничной елочки. Но если у вас есть возможность, то можете слепить ее из полимерной глины, замерив заранее верхушку, чтобы надеть ее сверху.

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