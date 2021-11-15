Под Петербургом полицейский выстрелил в голову жене во время ссоры и попытался сбежать

В Петербурге удалось задержать сотрудника полиции, который выстрелил в жену, а после сел в машину и намеревался покинуть город.
Пострадавшая была отправлена в больницу и написала заявление в полицию. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе главка МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
- При содействии сотрудников ГИБДД оперативники собственной безопасности обнаружили разыскиваемый автомобиль на загородной трассе на подъезде к городу Луга. Автомобиль был остановлен, а водитель задержан, - говорится в сообщении.
В управлении СКР по региону сообщили, что задержан майор полиции, старший инспектор отдельного взвода ОГИБДД УМВД по Красносельскому району, который подозревается в совершении преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. В настоящее время решается вопрос об избрании для задержанного меры пресечения.
По данным следствия, во время ссоры подозреваемый произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в голову супруги. Происшествие произошло на лестничной площадке в одном из домов на ул. Коммунаров в поселке Горелово.
В полиции сообщили, что будет проведена служебная проверка.
Ранее "Курьер.Среда" сообщал, что полицейский выстрелил в голову своей 20-летней дочери во время конфликта в такси после семейной вечеринки.