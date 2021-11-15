Законопроекты о введении QR-кодов Госдума примет после обсуждения с бизнесом и регионами до 14 декабря

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 15 ноября рассказал о решении направить два законопроекта о QR-кодах в рассылку для обсуждения до 14 декабря включительно.
-Правительственные законопроекты о введении QR-кодов рассмотрены Советом Думы, — написал Володин в своем Telegram-канале.
Как сообщал "Курьер.Среда", ранее в нижнюю палату парламента были внесены законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте.
Первый предполагает внести изменения в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», второй регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
-Принято решение направить инициативы в рассылку для обсуждения до 14 декабря включительно — в регионы, в Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации. У законодателей, органов исполнительной власти, представителей общественности и бизнеса, экспертов будет возможность их внимательно изучить, высказать свои замечания и предложения, — сообщил председатель Госдумы.