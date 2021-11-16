Почему ожирение увеличивает риск сердечно-сосудистых осложнений при коронавирусе?

У пациентов с COVID-19 ожирение является фактором, наиболее связанным с развитием эндотелиальной дисфункции, состояния, при котором кровеносные сосуды становятся неспособными адекватно сокращаться и расслабляться, что увеличивает риск таких событий, как сердечные приступы, тромбоз (свертывание крови), и инсульт.
Эндотелий - это тонкий слой клеток, выстилающий стенки артерий и вен, а также внутреннюю часть сердца. Эндотелиальные клетки выделяют вещества, контролирующие расслабление и сокращение сосудов, а также ферменты, регулирующие свертывание крови и иммунную функцию, пишет medicalxpress.com.
Связь между ожирением и эндотелиальной дисфункцией у пациентов с COVID-19 анализируется в статье, опубликованной в журнале Obesity. Авторы - исследователи бразильских университетов, за исключением одного сотрудника колумбийского университета. Группа поддерживается FAPESP.
В исследовании проанализированы данные 109 пациентов, госпитализированных из-за острого COVID-19, но не в критическом состоянии. «Мы охарактеризовали пациентов в целом, а затем намеревались определить факторы, которые могут модулировать или усиливать эндотелиальное повреждение. Результаты показали, что ключевым фактором был ИМТ (индекс массы тела), за которым значительно отставал уровень креатинина в крови, маркер. функции почек", - сказал доктор философии Алессандро Домингес Хойбель. кандидат физиотерапии в Федеральном университете Сан-Карлоса (UFSCar) в штате Сан-Паулу, Бразилия, и первый автор статьи.
Хьюбель объяснил, что ИМТ (вес, разделенный на квадрат роста) является одним из основных параметров, используемых медицинскими работниками для измерения избыточного веса и ожирения. Ожирением считаются лица с ИМТ 30 кг / м 2 и более.
В исследование были включены пациенты обоего пола. Их средний возраст составлял 51 год, и 51% составляли мужчины. Они проходили лечение в государственной больнице Бауру и Санта-Каса-де-Сан-Карлос в штате Сан-Паулу. Наиболее частой сопутствующей патологией было ожирение (62%), за которым следовало высокое кровяное давление (47%) и диабет (17%).
Образцы крови были собраны вскоре после поступления в больницу, а функция эндотелия оценивалась неинвазивно через 72 часа с помощью метода расширения, опосредованного потоком (FMD), при котором диаметр плечевой артерии (главного кровеносного сосуда в плече) равен измеряется ультразвуком высокого разрешения до и после ограничения кровообращения в предплечье на несколько минут.
"Сразу после снятия окклюзионной манжеты кровоток в артерии увеличивается, и это является механическим стимулом для эндотелиальных клеток (выстилающих внутреннюю часть кровеносных сосудов), чтобы вырабатывать оксид азота, вазодилататор. Чем больше расширяется артерия "Мы обнаружили, что ящур был очень низким у этих пациентов с ожирением COVID-19 в период активной инфекции", - сказал Хьюбель.
Помимо ящура и ИМТ, исследователи оценили здоровье мышц путем измерения силы захвата с помощью динамометра и проанализировали уровни в крови гемоглобина, лейкоцитов, лимфоцитов, креатинина и тромбоцитов, а также С-реактивного белка, ферритина и D-димера (маркеры воспаления и тромбоцитов). коагуляция). Другие параметры включали время с момента появления симптомов, курение, сопутствующие заболевания и принимаемые лекарства. На момент проведения этой оценки ни один из пациентов не находился в отделении интенсивной терапии, но 72% использовали дополнительный кислород.
Чтобы найти детерминанты эндотелиальной дисфункции в исследуемой выборке, исследователи использовали одномерную регрессию (статистический метод, который предсказывает значения одной переменной из значений другой) и множественную регрессию (которая анализирует несколько переменных одновременно). Было обнаружено, что только высокий ИМТ и уровень креатинина напрямую коррелируют со снижением ящура.
По словам Ренаты Гонсалвис Мендес, профессора UFSCar и научного руководителя Хойбеля, каждая дополнительная единица ИМТ соответствовала снижению ящура на 0,19%.
«Когда сравнивают двух пациентов с COVID-19, один с нормальным весом ИМТ ≈ 20 кг/м2, а другой с ожирением ИМТ ≥ 30 кг/м 2, у последнего ящур обычно на 1,9% ниже. предварительные данные свидетельствуют о повышении риска сердечно-сосудистых заболеваний на 17% », - сказала Мендес Агенсии FAPESP.
«В клинической практике мы обнаруживаем, что у пациентов с ожирением больше сердечно-сосудистых событий, пока они госпитализированы. Наше исследование может помочь понять механизмы, лежащие в основе этой проблемы, и почему ожирение увеличивает риск развития тяжелой формы COVID-19».
Предыдущие доказательства.
С начала пандемии, вызванной SARS-CoV-2, исследователи выдвинули гипотезу о том, что вирус может напрямую инфицировать и повреждать эндотелиальные клетки, и это было подтверждено в исследованиях с использованием образцов, полученных при вскрытии пациентов, умерших от COVID-19.
Повреждение эндотелия вирусом также может быть связано с нарушениями свертываемости крови, ведущими к образованию микротромбов и развитию интенсивной системной эндотелиальной дисфункции, которые являются причиной прогрессирования COVID-19 в тяжелую форму.
«Мы еще не знаем наверняка, в какой степени эндотелиальная дисфункция напрямую вызвана повреждением, нанесенным вирусом, или цитокиновым штормом, типичным для этого заболевания, при котором иммунная система высвобождает большое количество воспалительных молекул», - сказал Хьюбель. .
Предыдущие исследования показали, что ожирение увеличивает риск тяжелой формы COVID-19 независимо от возраста, пола, этнической принадлежности и сопутствующих заболеваний, таких как диабет, высокое кровяное давление и болезни сердца или легких. Причины этого включают механические изменения в дыхательной системе из-за увеличения массы живота, которая сдавливает диафрагму и легкие. У тучных людей также часто бывает ослабленная иммунная система.
Есть доказательства того, что SARS-CoV-2 может инфицировать жировые клетки и что жировая ткань может стать резервуаром для патогена. В результате вирусная нагрузка у людей с ожирением обычно выше, чем у людей с нормальным весом.
«Возможное объяснение наших результатов заключается в том, что более высокая вирусная нагрузка у людей с ожирением увеличивает риск прямого инфицирования эндотелиальных клеток», - сказал Хьюбель. «Также может быть, что на процесс влияет воспаление, которое обычно обостряется у людей с избыточным весом. Ограничения, связанные с дизайном исследования, не позволили нам наблюдать прямую корреляцию между маркерами воспаления и ящуром».
По мнению исследователей, при лечении пациентов с COVID-19, страдающих ожирением, медицинские работники должны более внимательно относиться к сосудистым осложнениям. «Они более восприимчивы к сердечно-сосудистым заболеваниям и, следовательно, нуждаются в дополнительной помощи. Доступно несколько стратегий для предотвращения развития осложнений», - сказал Хойбель.
По словам Мендеса, результаты открывают путь к новым терапевтическим подходам, ориентированным на эндотелий. «Было бы неплохо найти соединение, способное блокировать процесс, ведущий к эндотелиальной дисфункции , учитывая связанный с этим риск серьезных осложнений», - сказала она.
По словам Эммануэля Гомеша Чиолака, профессора Государственного университета Сан-Паулу (UNESP) в Бауру и предпоследнего автора статьи, многие участники исследования достигли критического состояния после госпитализации и нуждались в интенсивной терапии .
«Это крупномасштабный проект, в котором пациенты проходят обследование в три момента: в больнице, через 30-45 дней после выписки и через четыре месяца после выписки. Вскоре будут опубликованы дополнительные результаты», - сказал он.
Для Ciolac полученные данные подчеркивают необходимость того, чтобы общество рассматривало ожирение как серьезную проблему. «Нам срочно нужна широкая и эффективная политика общественного здравоохранения для борьбы с этим заболеванием, которое связано с тяжелой формой COVID-19 и множеством других заболеваний», - сказал он.