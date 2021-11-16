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Новое лекарство для лечения коронавируса от Pfizer: что обещает производитель?

10:30:1911/15/2021
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Промежуточные результаты исследования показали снижение риска госпитализации или смерти на 89% в группе паксловида по сравнению с плацебо.

Pfizer заявляет, что ее противовирусное лечение COVID Paxlovid снижает вероятность попасть в больницу или умереть на 89%. Фото: Pixabay.com

Pfizer заявляет, что ее противовирусное лечение COVID Paxlovid снижает вероятность попасть в больницу или умереть на 89%.

Что отличает это лекарство от других лекарств, которые мы использовали с начала пандемии, так это то, что оно дает пациентам возможность лечиться дома с помощью комбинации капсулы и таблетки, пишет medicalxpress.com.

Данные испытаний фазы 2/3, на которых основаны эти показатели госпитализации, еще не прошли независимую проверку. Ни одна страна не одобрила это лечение для использования вне клинических испытаний.

Тем не менее, эта разработка добавляет к нашему растущему портфелю потенциальных возможностей для непосредственного воздействия на SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, и для лечения симптомов COVID.

Что это?

Паксловид представляет собой комбинацию двух разных препаратов: ритонавира против ВИЧ (капсула) и экспериментального препарата PF-07321332 (таблетка).

Ритонавир защищает организм от метаболизма PF-07321332. Он действует, сначала расщепляясь организмом (известный как жертвенное химическое вещество), чтобы гарантировать, что достаточное количество PF-07321332 достигнет вируса в целости и сохранности.

PF-07321332 - так называемый ингибитор протеазы (как и ритонавир). Он блокирует действие жизненно важного фермента (протеазы) и не позволяет SARS-CoV-2 создавать копии самого себя.

Что показал судебный процесс?

В исследование были включены 1219 взрослых с COVID из группы «высокого риска», которые не находились в больнице. У каждого человека было по крайней мере одно характерное или основное заболевание, связанное с повышенным риском развития тяжелой формы COVID. Одна группа получала лечение, другая плацебо.

Промежуточные результаты исследования показали снижение риска госпитализации или смерти на 89% в группе паксловида по сравнению с плацебо.

На 28 день не было зарегистрировано смертей в группе паксловида по сравнению с десятью смертельными случаями в группе плацебо. Побочные эффекты были одинаковыми в обеих группах и, как правило, были незначительными.

Компания заявила, что результаты были настолько многообещающими, что не рекомендовалось включать новых пациентов в исследование. И компании рекомендовали предоставить данные в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для утверждения использования в экстренных случаях.

Прежде чем лекарство можно будет использовать в Австралии, Управлению терапевтических товаров (TGA) необходимо будет оценить его эффективность и безопасность.

Не менее важно, что TGA должна будет решить, кто может его прописать и при каких условиях. Это может включать в себя, будет ли он доступен у врачей общей практики и какие факторы риска для пациентов будут приниматься во внимание.

Один из нескольких потенциальных противовирусных препаратов

Паксловид - одно из потенциальных лекарств от COVID для домашнего использования. Идея состоит в том, что их можно прописать при первых признаках инфекции, чтобы предотвратить серьезное заболевание и смерть. Люди будут справляться со своими собственными симптомами под наблюдением, находясь дома, и будут переведены в больницу только в случае ухудшения их состояния.

У Merck есть собственный противовирусный препарат молнупиравир, также для домашнего применения. Он был одобрен для использования в Великобритании и рассматривается для использования в Австралии.

Тогда есть появление компании AstraZeneca COVID препарат Evusheld . TGA только что дало это « предварительное решение », что означает, что теперь компания может представлять данные для оценки.

Евушельд содержит два препарата моноклональных антител пролонгированного действия - тиксагевимаб и цилгавимаб. Это инъекция, которую можно делать в больнице или амбулаторно, чтобы предотвратить обострение инфекции.

Испытания на людях показали, что когда Эвушельд использовался до контакта с COVID, симптомов было значительно меньше.

Хотя Евушельд потенциально может использоваться для предотвращения COVID, он не заменит вакцинацию. Но это может обеспечить дополнительную защиту для людей, у которых может быть неадекватная реакция на вакцинацию или которым нельзя пройти вакцинацию.

Лечение симптомов COVID.

У нас также есть ряд существующих и новых методов лечения, которые можно использовать в больницах для лечения симптомов инфекции - воспаления легких и затрудненного дыхания.

Если пациенты с COVID легкой степени тяжести имеют определенные факторы риска прогрессирования заболевания , такие как диабет или сердечное заболевание , врачи могут рассмотреть возможность использования препаратов, назначаемых в больнице, таких как сотровимаб, ронапрев или ингаляционный будесонид, для предотвращения прогрессирования заболевания.

Согласно результатам исследования Pfizer, Паксловид можно использовать в качестве альтернативы стационарному лечению для предотвращения прогрессирования заболевания у пациентов с теми же факторами риска.

Куда дальше?

Есть несколько шагов, прежде чем мы сможем регулярно принимать лекарства от COVID дома, чтобы предотвратить наихудшие симптомы. Нам нужна независимая проверка эффективности и безопасности этих препаратов и , конечно, разрешение регулирующих органов.

Тогда есть вопрос стоимости.

Разработка новых лекарств, особенно в темпе, который требуется из-за COVID, означает, что эти новые лекарства недешевы. Одним из соображений для правительства штата и федерального правительства будет баланс между стоимостью лекарств и результатами для здоровья.

Суточная стоимость одного пациента в больнице составляет около $ 5000 за несложный (не COVID) допуск. Это намного больше, чем заявленная правительству США стоимость полного курса молнупиравира в размере 700 долларов США (около 960 австралийских долларов).

Но стоимость Паксловида и других новых лекарств от COVID не разглашается и может быть намного выше, чем стоимость больницы. Некоторые лекарства, субсидируемые государством для лечения других заболеваний, могут стоить почти 19 000 австралийских долларов за упаковку таблеток .

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