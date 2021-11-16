Распространенная ошибка, которую мужчины всегда совершают в постели

30-летняя Она Артистка из Нью-Йорка знает кое-что о сексе и знает, что именно вы можете сделать, чтобы ваш партнер всегда хорошо проводил время.
Она, которая делится сексуальными снимками и советами со своими 4,5 миллионами подписчиков в Instagram, сказала Jam Press: «На самом деле, это целый спектр вещей, необходимых для удовлетворения потребностей вашего партнера, пишет nypost.com.
Вам нужно быть бдительным по отношению к ней, заботиться о ней, следить за ней и заботиться о ее потребностях.
«Сделайте ее желания своим приоритетом, но вы также должны быть откровенны и настойчивы в отношении своих собственных - разговоры и общение являются ключом к хорошему сексу. Есть пять главных советов, которые всегда помогают мне подняться в настроение и обеспечить хорошее времяпрепровождение, независимо от того, что случилось в тот день».
Выключите, чтобы включить.
Она сказала: «Положите телефон в ящик, выключите ноутбук, телевизор, радио, PlayStation… Все, что может отвлекать вас или вашего партнера.
«Сосредоточьте все свое внимание на ней и поговорите друг с другом по-настоящему.
«Нет ничего сексуальнее разговора, слушания и того настоящего интимного времени, которое заставит ее почувствовать себя особенной».
Льстить ей.
Она сказала: «Я думаю, что очень важно льстить своему партнеру не только тем, как она выглядит, запах и вкус, но и показать, что вы приняли то, о чем она говорила ранее, на борт.
«Расскажите ей, чем она вас возбуждает, расскажите обо всем и проявите глубокую заинтересованность в том, чтобы каждый день проводить время сексуально».
Не бойся игрушек.
Она сказала: «Многие мужчины могут быть напуганы игрушками, поскольку они думают, что это лишает их собственной сексуальности или что женщины могут их предпочесть.
«Совместное использование игрушек только сделает секс лучше, поскольку это общий опыт общения.
«Получайте удовольствие, пробуя разные вещи, и не бойтесь показаться глупым.
«Чем расслабленнее ты будешь, тем легче будет ей и тебе обоим».
Переключить вещи.
Она сказала: «Привычка уделять время сексу - это здорово, но постарайтесь, чтобы это не превратилось в рутину.
«Удивите ее маленькими подарками или жетонами, они не обязательно должны быть дорогими.
«Сексуальный текст, рассказывающий ей, как она возбудила тебя прошлой ночью, или изо всех сил, делая несколько дерзких снимков, пока она на работе, определенно вызовет улыбку на ее и твоем лице.
«Все это имеет значение для прелюдии - и не бойся быть похотливым, игривым и милым. Это может быть весело! »
Знайте, как изменить ситуацию.
Она сказала: «Если вы приступаете к делу, а что-то не работает, не позволяйте этому залезть вам в голову.
«Масштабируйте вещи, вернитесь к поглаживанию, прикосновениям, смеху.
«Восстановите узы близости снова и позвольте всему развиваться оттуда. Вам не обязательно каждый раз заниматься полноценным проникающим сексом.
«Выпейте (алкоголь или нет), поговорите, держитесь за руки, подойдите ближе, будьте добры и внимательны друг к другу.
«Оттуда может произойти что-то сексуальное».
Единственная ошибка, которую совершает большинство мужчин.
Она сказала: «Я думаю, мужчины верят, что секс случается просто так, как будто перевернись, возьми и готово.
«Речь идет о разговоре, общении, выделении времени друг для друга, слушании, смехе и сексуальности друг с другом.
«Самое главное - быть здоровыми, счастливыми и служить интересам друг друга, а также своим собственным.
«Секс так часто отодвигается, потому что мы слишком заняты жалобами на работу, друзей, семью или ссорились из-за таких мелочей, как, например, кто выносит мусор!»