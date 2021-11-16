Как быстро снять напряжение в спине и шее: простое упражнение

Любой, кто просидит за столом несколько часов или водит длинную машину, рискует оказаться в напряжении. Эксперт Инго Фробозе из Немецкого спортивного университета в Кельне рассказывает, почему наши мышцы напрягаются и как мы можем быстро их расслабить.
Мы проводим много времени в одной позе в офисе, в поезде или в машине. Это может привести к напряжению. - спросили спортивного ученого Инго Фробозе. Его ответ: напряжение возникает, когда в мышцы поступает слишком мало крови и кислорода, пишет Focus Online.
По словам эксперта, следующее упражнение помогает быстро справиться с напряжением: энергично напрягите мышцы, удерживайте напряжение в течение пяти секунд, а затем снова расслабьте мышцы. Повторить трижды.
Так вы избегаете напряженияЕсли вы много сидите за столом, вы должны опускать руки и каждые 20–30 минут опускать руки вокруг плеч, чтобы расслабить мышцы шеи. Таким образом, даже не возникает напряжения.
В целом, сочетание регулярных занятий спортом и фаз расслабления помогает предотвратить напряжение.
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