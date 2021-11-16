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Какие проблемы со здоровьем может принести Лунное Затмение 19 ноября 2021: кому следует соблюдать осторожность и как долго длится влияние исчезающей Луны

6:15:4611/15/2021
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Период лунного затмения является особенно напряженным для определенных людей.

Общеизвестным фактом является влияние лунных фаз на физическое состояние человека. Фото: Pixabay.com
Общеизвестным фактом является влияние лунных фаз на физическое состояние человека. Фото: Pixabay.com

19 ноября 2021 года будет действительно сложным днем для метеозависимых людей. Дело в том, что в эту дату случится Лунное затмение, которое, как общеизвестно, сильно влияет на эмоциональное и физическое состояние людей. Затмение начнется в 12:04 по Московскому времени, однако в Южных регионах России его увидеть будет невозможно. Зато разглядеть затмение смогут жители восточных регионов, где световой день уже будет близиться к завершению.

Лунные затмения цикличны, однако это не уменьшает их влияния на состояние людей. Чаще всего от энергии лунного светила страдают женщины, так как Луна несет в себе преимущественно женскую энергетику. В этот период можно почувствовать выгорание, подавленность, усталость. Также часто наблюдается повышенный эмоциональный фон и даже всплески агрессии, головные боли, головокружения, тошнота и редко обмороки. Если в период лунного затмения вы допустите какую-то ошибку, поддавшись негативному влиянию ночного светила и реакций организма на него, то эта ошибка будет иметь последствия еще примерно 9,5 лет. Если вы хотите избежать ошибок, то старайтесь сохранять спокойствие и мыслить позитивно. Игнорируйте приставку «не» перед любыми действиями, думайте ни о том, как не заболеть, а о том, как быть здоровым.

В период лунного затмения врачи рекомендуют соблюдать следующие рекомендации:
1. Соблюдайте питьевой режим.
2. Употребляйте фрукты и овощи в течение дня, полезные углеводы в виде каш и круп.
3. Желателен здоровый сон 8-9 часов.
4. Начните утро с небольшой разминки. Если заняться спортом не удалось утром, то уделите немного времени гимнастике днем или вечером.
5. Посвятите какое-то время уходу за собой, например, примите ванну с пеной.
6. перед сном выпейте стакан теплого упекающего чая, например, с ромашкой или мелиссой.

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