Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
16.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Главные советы метеопатам в дни многодневных космических штормов: пики геоколебаний в конце ноября и декабре 2021 года

8:00:0811/16/2021
0

Магнитные бури могут привести к серьезным последствиям. Каждый человек должен знать о том, как с ними бороться.

Магнитная буря может вызвать большие последствия для здоровья. Фото: Pxfuel.com
Магнитная буря может вызвать большие последствия для здоровья. Фото: Pxfuel.com

Влияние солнечной активности на нашу жизнь постоянно. Но иногда это влияние чрезмерно велико, из-за чего многие жители Земли чувствуют на себе негативные последствия. В группу риска в этом вопросе входят все метеопаты и многие люди пожилого возраста. Такая распространенность делает тему магнитных бурь наиболее важной. Чтобы бороться с ними, для начала стоит узнать, когда начнутся магнитные бури.

Расписание магнитных бурь в ноябре и декабре 2021 года:

В этом месяце космический шторм произойдет 16 и 21 числа. В эти дни часть жителей нашей планеты ощутит на себе солнечный всплеск.

В декабре же неблагоприятные дни наступят 3, 4, с 18 по 22, а также 30 и 31 числа. Самая сильна из череды магнитных бурь упадет на 19 декабря.

Последствия магнитных бурь для здоровья человека:

Среди последствий многие люди часто описывают головную боль. Это правда. Такой симптом является самым частым, но не стоит думать, что больше никаких последствий быть не может. Это большое заблуждение. В список симптомов магнитной бури входят тошнота, слабость, тахикардия, повышенное давление, плохой аппетит, нарушение режима, а также обострение хронических заболеваний. Как с этим бороться? Все просто.

Как с ними бороться?

Самым главным в борьбе является посещение врача с целью получения консультации. Без профессионала вы не сможете получить прогноз своего самочувствия, а также не получите алгоритма действий в периоды магнитных бурь. После этого необходимо посетить аптеку и закупиться лекарственными препаратами. Специалисты советуют оставаться дома и реже пользоваться экранами. В идеале нужно как можно больше спать, отказавшись от вредной пищи и физических нагрузок.

Отметим, что в случае ухудшения вашего самочувствия лучше всего позвонить в скорую помощь.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
советымагнитная буря2021 год
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А как вы боретесь с магнитными бурями?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

В Бердске дорогу по ул. Черемушной отремонтировали за 150 млн рублей. Показываем и рассказываем, что сделали в первый этап глобальной реконструкции7
Как передается коронавирус: через дыхание или поверхности, какое количество вируса нужно для заражения, почему одни болеют очень тяжело, а другие бессимптомно
Многодетную мать из России признали самой красивой женщиной в мире1
Как есть меньше и худеть быстрее: суперэффективный совет от диетолога

Последние новости

Главные советы метеопатам в дни многодневных космических штормов: пики геоколебаний в конце ноября и декабре 2021 года
8:00:08 11/16/2021
Главные советы метеопатам в дни многодневных космических штормов: пики геоколебаний в конце ноября и декабре 2021 года
Казанского стрелка Ильназа Галявиева признали вменяемым
7:51:26 11/16/2021
Казанского стрелка Ильназа Галявиева признали вменяемым
Россиянин забрал у бывшей возлюбленной более полумиллиона за ипотеку, презервативы и прокладки
7:42:16 11/16/2021
Россиянин забрал у бывшей возлюбленной более полумиллиона за ипотеку, презервативы и прокладки
В Новосибирске местный житель устроил стрельбу из окна своей квартиры
7:30:50 11/16/2021
В Новосибирске местный житель устроил стрельбу из окна своей квартиры
Бердск«Зубами стучим от холода»: В Бердске около отделения Почты России в минусовую температуру толпятся жители Микрорайона
7:23:43 11/16/2021
«Зубами стучим от холода»: В Бердске около отделения Почты России в минусовую температуру толпятся жители Микрорайона
В Новосибирске два подростка без прав удирали от полиции на угнанной легковушке
7:09:34 11/16/2021
В Новосибирске два подростка без прав удирали от полиции на угнанной легковушке
«Она приняла срок спокойно»: Адвокат 19-летней студентки Валерии Башкировой, которая насмерть сбила двоих детей на «зебре» в Солнцево, рассказал подробности приговора
7:00:27 11/16/2021
«Она приняла срок спокойно»: Адвокат 19-летней студентки Валерии Башкировой, которая насмерть сбила двоих детей на «зебре» в Солнцево, рассказал подробности приговора
19 ноября – Международный мужской день: история и традиции праздника. Как оригинально поздравить мужчин
7:00:14 11/16/2021
19 ноября – Международный мужской день: история и традиции праздника. Как оригинально поздравить мужчин
Pfizer проведет в России испытания нового лекарства от коронавируса
6:57:43 11/16/2021
Pfizer проведет в России испытания нового лекарства от коронавируса
В Новосибирске «божий одуванчик» вынесла из супермаркета килограммы кошачьего корма
6:44:30 11/16/2021
В Новосибирске «божий одуванчик» вынесла из супермаркета килограммы кошачьего корма