Главные советы метеопатам в дни многодневных космических штормов: пики геоколебаний в конце ноября и декабре 2021 года

Влияние солнечной активности на нашу жизнь постоянно. Но иногда это влияние чрезмерно велико, из-за чего многие жители Земли чувствуют на себе негативные последствия. В группу риска в этом вопросе входят все метеопаты и многие люди пожилого возраста. Такая распространенность делает тему магнитных бурь наиболее важной. Чтобы бороться с ними, для начала стоит узнать, когда начнутся магнитные бури.
Расписание магнитных бурь в ноябре и декабре 2021 года:
В этом месяце космический шторм произойдет 16 и 21 числа. В эти дни часть жителей нашей планеты ощутит на себе солнечный всплеск.
В декабре же неблагоприятные дни наступят 3, 4, с 18 по 22, а также 30 и 31 числа. Самая сильна из череды магнитных бурь упадет на 19 декабря.
Последствия магнитных бурь для здоровья человека:
Среди последствий многие люди часто описывают головную боль. Это правда. Такой симптом является самым частым, но не стоит думать, что больше никаких последствий быть не может. Это большое заблуждение. В список симптомов магнитной бури входят тошнота, слабость, тахикардия, повышенное давление, плохой аппетит, нарушение режима, а также обострение хронических заболеваний. Как с этим бороться? Все просто.
Как с ними бороться?
Самым главным в борьбе является посещение врача с целью получения консультации. Без профессионала вы не сможете получить прогноз своего самочувствия, а также не получите алгоритма действий в периоды магнитных бурь. После этого необходимо посетить аптеку и закупиться лекарственными препаратами. Специалисты советуют оставаться дома и реже пользоваться экранами. В идеале нужно как можно больше спать, отказавшись от вредной пищи и физических нагрузок.
Отметим, что в случае ухудшения вашего самочувствия лучше всего позвонить в скорую помощь.