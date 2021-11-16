Симптомы длительного коронавируса у детей: какие дети больше ему подвержены?

Некоторые дети также страдают от «длительного коронавируса», загадочного состояния, при котором человек страдает симптомами вируса спустя долгое время после выздоровления. Доктор Кэтрин Клоузер, педиатрический эксперт по Covid, говорит DailyMail.com, что эти случаи более вероятны у детей с легкими или бессимптомными случаями.
Клоузер считает, что в некоторых случаях, возникающих среди детей, также может иметь место психологический фактор.
Адам Эстрада, четырехлетний ребенок, которого лечил Клоузер, потерял волосы и не мог стоять самостоятельно в течение месяца после того, как его положили в больницу с Covid.
У некоторых детей развивается «длительный ковид» - загадочное состояние, при котором человек ощущает симптомы вируса спустя долгое время после выздоровления.
Это заболевание озадачило экспертов, обычно оно возникает у более здоровых детей, не страдающих тяжелыми случаями вируса, пишет MailOnline.
Симптомы могут быть самыми разными, от аносмии - потери вкуса и запаха - до когнитивных проблем, таких как «мозговой туман», как и у взрослых.
Специалисты не совсем понимают, почему развивается заболевание и как его эффективно лечить.
Доктор Кэтрин Клоузер, педиатр из больницы Хакенсак, штат Нью-Джерси, и ее команда в Hackensack Meridian Health управляют одним из немногих детских центров восстановления Covid в штате.
Клоузер сказала DailyMail.com, что она заинтересовалась детскими случаями длительного Covid после того, как семьи пациентов, которых она лечила в больнице, наблюдали за ней, упомянув, что их ребенок все еще чувствует симптомы после выздоровления.
«Поскольку я стала получать все больше и больше звонков в конце зимы и ранней весной, мы подумали, что важно, чтобы этим детям было куда пойти, поскольку мы узнаем больше о состоянии», - сказала она. DailyMail.com.
Одним из этих детей был 4-летний Аарон Эстрада, который заразился вирусом год назад.
Он был госпитализирован, и после схватки с вирусом развился мультисистемный воспалительный синдром.
Состояние Эстрады настолько ухудшилось, что он потерял волосы и месяц не мог стоять самостоятельно.
Хотя Эстрада - более серьезный случай, чем то, что переживают многие другие дети, решение подобных случаев стало проблемой для врачей.
Она сказала, что считает, что от 10 до 15 процентов детей, заразившихся вирусом, разовьются длительно Covid.
Около половины детей, заразившихся Covid, не имеют симптомов, а когда запасы для тестирования были ограничены в начале пандемии, многие дети даже не были проверены на вирус.
Интересно, что у детей, страдающих легкими случаями вируса, вероятность развития длительного Covid выше, чем у детей с тяжелыми случаями.
«Дети, у которых более тяжелый Covid, я на самом деле не так часто посещаю свою клинику», - сказал Клоузер.
Она сказала, что многие дети, которые даже не знали, что у них Covid, внезапно начнут сообщать о таких симптомах, как боль в суставах, усталость, головные боли и т.д.
Затем ребенок получит тест на антитела и обнаружит, что ранее он перенес легкую или бессимптомную инфекцию Covid.
Почему именно это происходит, определить невозможно, хотя у нее есть несколько возможных объяснений.
Во-первых, это может быть воспаление, вызванное иммунным ответом на вирус.
Воспаление может возникать по всему телу и оказывать на человека множество различных эффектов, от незначительной усталости до тяжелых психических симптомов.
Клоузер также считает, что вирус наносит ущерб психическому здоровью ребенка, что также может повлиять на него.
Многие дети, заразившиеся Covid, страдают от беспокойства во время болезни, а для маленьких детей, которые никогда раньше не испытывали такой травмы, это может нанести ущерб их психологическому здоровью.
«Дети обычно очень хорошо восстанавливаются после болезней - они заболевают гриппом,они играют в футбол на следующей неделе», - сказала она.
«Почему-то это действительно плохо действует на организм. Это действительно влияет на многие клетки тела, легкие, мышцы, желудок и все остальное.
«И поэтому я вижу, что дети просто теряют форму. Они проводят так много времени в постели, так много времени проводят на больничной койке и никогда раньше не выходили из школы.
«Они никогда не беспокоились о школе раньше, и внезапно, теперь они есть, и им просто труднее прийти в норму».
Она говорит, что не все симптомы можно отнести к психическим расстройствам, поскольку сканирование показало, что вирус наносит серьезный вред легким и сердцам некоторых детей.
Одним из этих детей является 14-летняя Мэдисон Фур, которая заразилась Ковидом в январе.
Раньше Фур был конкурентоспособным танцором, но теперь требует использования ингалятора каждый день и не может заниматься танцами без регулярных перерывов.
Прошло десять месяцев после того, как ей поставили диагноз Covid, и она все еще страдает от вируса, который давно покинул ее тело.
«Это немного страшно, как будто я не могу дышать», - сказала она CBS News .
«Мое сердце начинает биться очень быстро, а легкие - это как постоянная потребность в воздухе».
Фур проходит лечение в клинике педиатрического пост-ковидного синдрома при Мичиганском университете в Анн-Арборе, еще одной клинике, недавно открывшейся для изучения и лечения педиатрических пациентов с длительным Covid.
Однако вылечить длительный Covid не так просто.
Поскольку это состояние может влиять на организм множеством разных способов, не существует универсального лечения для всех.
«Если у них есть проблемы с легкими, то есть у них есть воспаление в легких, или у них небольшая одышка, или немного затрудненное дыхание,мы дадим им ингаляторы, которые мы используем в определенных условиях. как астма, - сказал Клоузер DailyMail.com.
«Стероиды - это основа лечения острого COVID, и иногда людям просто нужен <стероиды> немного более длительный курс.
«А потом мы также используем другие виды дисциплин. Я думаю, что разговорная терапия действительно помогла ».
Клоузер называет педиатрический длительный Covid «новой» проблемой в США и призывает родителей показать своего ребенка врачу, если у него начнутся внезапные симптомы.