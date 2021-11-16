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ТОП-10 лучших имен для девочки, рожденной в 2022 году: таких будет мало на детской площадке и детском саду

7:15:3911/15/2021
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При выборе имени для девочки, рожденной в 2022 году, важно понимать его значение и то, какую судьбу оно сможет принести своей обладательнице.

В современном мире все больше становятся популярными редкие и глубокие по своим значениям имена. Фото: Pixabay.com
В современном мире все больше становятся популярными редкие и глубокие по своим значениям имена. Фото: Pixabay.com

Зачастую, выбирая имя для своего будущего ребенка, родители хотят, чтобы оно принесло их чаду хорошую судьбу и счастье. При выборе имени родители руководствуются, в первую очередь, оригинальностью, значением, красотой и благозвучностью имени. Именно поэтому, опираясь на перечисленные критерии, был составлен топ-10 имен для девочек в 2022 году. Имена, представленные в топе, сулят маленьким принцессам хорошее будущее и светлую, полную хороших моментов судьбу.

Топ-10 лучших имен для девочки, рожденной в 2022 году.

1. Есения - таких девочек называют весенними. Они легкие на подъем, добрые и нежные, очень чувственные натуры. Они смогут легко прощать других, помогать им в бедах и тяжелых ситуациях, но при этом никогда не будут жертвовать своим благополучием, ориентируясь на разум, а затем уже на сердце.
2. Калерия - девочки с этим именем будут очень прямолинейными и строгими. Они не будут терпеть ненужных нежностей, но будут открыты к этому миру и смогут получать из него максимум положительной энергии.
3. Амалия - девочки с таким именем отличаются усердием и трудолюбием. Среди своих сверстниц они будут отличаться высокой эрудированностью и умом.
4. Василина - таким именем называют девочек, которые с самого рождения смогут брать контроль над ситуацией и пользоваться возможностями. Они смогут завоевать за счет своей харизмы доверие любого человека, но при этом всегда будут поступать по совести и справедливости.
5. Доминика - тоя имя является крайне редким и пришло к нам из США. Девочка, названная им в 2022 году, будет благословлена высшими силами и будет получать удачу во всем, за что возьмется.
6. Агата - девочка, названная данным именем, будет общительной и жизнерадостной. Она будет отличаться вежливостью, коммуникабельностью, а также умением достигать своих целей.
7. Лада - данное имя носит огромную положительную энергетику, поэтому оно поможет своей маленькой обладательнице легко адаптироваться ко всем жизненным неурядицам, уметь слушать и слышать других.
8. Илона - девочки с этим именем очень светлые и добрые по натуре. Они благоразумны, готовы помочь другим, даже жертвуя собой, если требует ситуация. Они способны помогать и дарить поддержку и заботу тем, кто в этом нуждается, но и защитить себя для них - дело пустяковое.
9. Аделина - девочка с таким именем будет отличаться своим благородством и чистым сердцем. Она будет упорной, даже слегка упертой, но всегда будет действовать по совести.
10. Иванна - девочки с этим именем действительно будут данными Богом. Они веселые, живые и энергичные, открытые к этому миру. Такие люди всегда будут готовы прийти на помощь и будут стремиться заниматься благотворительностью.

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