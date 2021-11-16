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Всех носителей имени «Михаил» защищает самый главный Ангел Господа - Архангел Михаил: какую молитву всегда читать каждому Мише - «Очень сильная защита»

11:00:0311/16/2021
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Архангел Михаил является важнейшим из всех ангелов. Он занимает роль военачальника.

Архангел Михаил занимает особое место среди всех ангелов. Фото: Pxfuel.com
Архангел Михаил занимает особое место среди всех ангелов. Фото: Pxfuel.com

21 ноября Русская православная церковь отмечает Михайлов день, праздник в честь Архистратига Михаила. Считается, что архангел Михаил является покровителем нашего рода, а также самым главным ангелом среди всех. Это связано с его ролью военачальника и судьбой победителя темных сил, ведь именно Михаил одолел сатану в нелегкой битве. Также поэтому на иконах Михаила изображают с мечом. Все это становится символом великой победы.

Кроме победы, этот меч считается символом очищения. Наши предки верили, что меч Михаила отгоняет грехи и соблазны от человеческого рода. Одной из главных традиций 21 ноября является, конечно же, поход в церковь. Также не менее важным действием является молитва архангелу Михаилу. Каждый желающий в силах прочесть сильную молитву, чтобы попросить у покровителя людского рода о защите от всяческих бед и несчастий. Если вы хороший человек, то вам воздастся за поступки.

Молитва:

Эта молитва защитит верующего от проблем, бедствий и несчастий
Эта молитва защитит верующего от проблем, бедствий и несчастий

В Михайлов день крайне важно не мыть голову. Ходит вера в то, что с грязью уйдет и ум. Если рубить 21 ноября топором, Михаил может наказать человека. Кроме этого, в эту светлую дату категорических запрещено вступать в ссоры и отказывать окружающим в помощи. День архангела Михаила считается наилучшим временем для примирения и решения старых конфликтов.

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церковный праздник 2021Архангел Михаилглавная молитва
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