Как есть меньше и худеть быстрее: суперэффективный совет от диетолога

Эксперт по снижению веса Майкл Мосли предлагает «удивительно» эффективный трюк, который можно сразу же реализовать, если вы хотите меньше есть.
Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы облегчить себе путь к снижению веса. Диетолог Майкл Мосли , создавший диету 5: 2 и Fast 800, предлагает простой прием для всех, кто борется с размером порций и подсчетом калорий.
Для начала специалист по похудению предлагает убрать искушение, пишет EXPRESS.
«Вынесите из дома всю нездоровую пищу», - сказал он.
Когда нет ничего соблазнительного поесть, это означает, что вы «с меньшей вероятностью будете жульничать в постные дни, но также и то, что в другие дни вы с меньшей вероятностью будете предаваться бездумной еде».
Майкл также говорит о силе воли: «Она сильно переоценена, и если вы знаете, что угощения под рукой, вы почти наверняка их съедите. Особенно трудный момент наступает в конце дня, когда вы отдыхаете. Если вы сядете перед телевизором с кадкой мороженого или пачкой печенья где-нибудь поблизости, вы, вероятно, будете издеваться над ними, даже не заметив. Мы особенно склонны бездумно есть, когда находимся перед экраном», - добавил он.
«Еще одна хитрость, которая на удивление эффективна, - это использование тарелок меньшего размера. Это помогает порциям выглядеть больше, но также означает, что вы с меньшей вероятностью продолжите есть после того, как насытились, просто потому, что вы чувствуете, что должны съесть то, что находится на вашей тарелке».
Средний размер тарелок сегодня составляет 28,5 см - на восемь сантиметров больше, чем те, которые использовались в 1940-х годах.
Следовательно, когда вы загружаете еду, вы будете есть больше калорий, чем действительно нужно вашему организму.
Именно эти дополнительные калории, потребляемые изо дня в день, могут способствовать медленному увеличению веса.
Если вы обнаружите, что использование тарелки меньшего размера не снижает потребление калорий, Майкл предлагает «сделать так, чтобы каждый глоток был полезен».
«Каждый прием пищи должен иметь высокий балл по тому, что диетологи называют «фактором сытости»- ощущением сытости после еды, которое подавляет желание пастись между приемами пищи», - продолжил он.
«Это означает, что высококачественный белок содержится в большинстве блюд (кусок рыбы, мяса или, возможно, тофу весом около 100 г или размером с ладонь). Плюс некоторые полезные жиры, такие как оливковое масло (оба из которых сохраняют чувство сытости дольше), и неограниченное количество овощей».
Основные советы по снижению риска переедания:
- Подавайте еду и оставляйте лишнее на кухне, а не на столе.
- Ешьте медленно - требуется время, чтобы пища из вашего кишечника попала в тонкий кишечник, где рецепторы вашего мозга срабатывают и отправляют сообщение «Я наелся».
- Сядьте за стол, не отвлекаясь - ни телевизора, ни книги, ни телефона, и внимательно относитесь к тому, что вы едите.
- Ешьте меньше с возрастом - с возрастом метаболизм снижается, а мышечная масса сокращается, поэтому потребляйте меньше.