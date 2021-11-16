Филиппов пост или Рождественский пост-2021: дата начала и дата окончания. Почему пост длится 40 дней

28 ноября Русская православная церковь начнет Рождественский пост. Он продлится 40 дней до 6 января. Этот период считается подготовительным для всех верующих, чтобы встретить рождение Иисуса Христа.
В течение 40 дней принято соблюдать пост и кушать, согласно календарю питания. Такой рацион позволяет питаться как вкусно, так и сытно. Не всем людям нужно соблюдать пост. Например, больным, пожилым, беременным этого делать не нужно, поскольку можно навредить собственному здоровью.
Также в это время принято молиться Господу Богу, посещая церковь. Именно поэтому перед Рождественским постом стоит заранее составить свой личный календарь посещения храма.
В Рождественский пост существуют свои важные запреты. Например, ни в коем случае нельзя грешить и поддаваться соблазнам. Любая негативная эмоция или мысль может стать причиной нарушения поста и отсутствием подготовки к рождению Христа. Молиться Господу в это время нужно лишь с покаянием и искоренением зла. Просить ничего нельзя.
Пост длится 40 дней в память о голодании Иисуса Христа в пустыне перед проповедью. Этот период в жизни Иисуса также длился 40 дней.
Календарь питания:
В целом во время поста питаются рыбой, морепродуктами, хлебом, овощами, фруктами. В определенные дни можно пить немного вина. Но категорически запрещено кушать мясо, молочные продукты, а также яйца.