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16.11
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Филиппов пост или Рождественский пост-2021: дата начала и дата окончания. Почему пост длится 40 дней

12:00:0111/16/2021
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Рождественский пост является подготовительным этапом к рождению Иисуса Христа.

Рождественский пост начнется совсем скоро. Фото: Pxfuel.com
Рождественский пост начнется совсем скоро. Фото: Pxfuel.com

28 ноября Русская православная церковь начнет Рождественский пост. Он продлится 40 дней до 6 января. Этот период считается подготовительным для всех верующих, чтобы встретить рождение Иисуса Христа.

В течение 40 дней принято соблюдать пост и кушать, согласно календарю питания. Такой рацион позволяет питаться как вкусно, так и сытно. Не всем людям нужно соблюдать пост. Например, больным, пожилым, беременным этого делать не нужно, поскольку можно навредить собственному здоровью.

Также в это время принято молиться Господу Богу, посещая церковь. Именно поэтому перед Рождественским постом стоит заранее составить свой личный календарь посещения храма.

В Рождественский пост существуют свои важные запреты. Например, ни в коем случае нельзя грешить и поддаваться соблазнам. Любая негативная эмоция или мысль может стать причиной нарушения поста и отсутствием подготовки к рождению Христа. Молиться Господу в это время нужно лишь с покаянием и искоренением зла. Просить ничего нельзя.

Пост длится 40 дней в память о голодании Иисуса Христа в пустыне перед проповедью. Этот период в жизни Иисуса также длился 40 дней.

Календарь питания:

В целом во время поста питаются рыбой, морепродуктами, хлебом, овощами, фруктами. В определенные дни можно пить немного вина. Но категорически запрещено кушать мясо, молочные продукты, а также яйца.

С помощью этого календаря вы сможете организовать свою питание в Рождественский пост
С помощью этого календаря вы сможете организовать свою питание в Рождественский пост

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2021 годРождественский постпитание в пост
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