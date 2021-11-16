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Магнитные бури 16 ноября 2021: что становится причиной метеозависимости и как облегчить симптомы, рассказываем

10:45:0711/15/2021,София Мальцева
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Такие колебания не проходят бесследно для процессов на нашей планете.

Магнитные бури происходят от вспышек заряженных частиц, которые время от времени возникают на Солнце. Фото: Pixabay.com

Во вторник, 16 ноября, ожидается магнитная буря, силой четыре балла. Однако с утра обстановка будет спокойной, и только после обеда начнутся первые колебания. В 12 часов по Москве и в 16.00 по новосибирскому времени, сила геоудара будет оцениваться в три балла. Колебания магнитосферы Земли будут продолжаться шесть часов. После чего они увеличатся до четырех баллов и будут продолжиться до следующего дня.

Магнитные бури происходят от вспышек заряженных частиц, которые время от времени происходят на Солнце. Когда эти вспышки достигают земли, с помощью солнечного ветра, то на поверхности атмосферы происходит колебание магнитосферы, которое длится от нескольких часов до нескольких дней.

Такие колебания не проходят бесследно для процессов на нашей планете. Геомагнитные возмущения могут повлиять на спутники, электросети, радиосвязь. А также на состояние здоровья многих людей, страдающих метеозависимостью.

От чего возникает метеочувствительность:

Плохое и неправильное питание;

Внутреннее напряжение;

Частые бессонницы, недостаток сна.

Постоянное нахождение в помещение, без свежего воздуха и солнца.

Вредные привычки, такие как переедание, курение и употребление алкоголя.

Как справиться с плохими симптомами?

Чтобы снизить плохое самочувствие в магнитную бурю, следует улучшить свой образ жизни. Сначала нужно привести в норму свой ежедневный рацион. Добавить больше овощей и фруктов, которые дают необходимые витамины и минералы, нежирные молочные продукты и нежирное мясо, особенно рыба и морепродукты. Не забывайте много пить воды в этот день.

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