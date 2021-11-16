Магнитные бури 16 ноября 2021: что становится причиной метеозависимости и как облегчить симптомы, рассказываем

Во вторник, 16 ноября, ожидается магнитная буря, силой четыре балла. Однако с утра обстановка будет спокойной, и только после обеда начнутся первые колебания. В 12 часов по Москве и в 16.00 по новосибирскому времени, сила геоудара будет оцениваться в три балла. Колебания магнитосферы Земли будут продолжаться шесть часов. После чего они увеличатся до четырех баллов и будут продолжиться до следующего дня.
Магнитные бури происходят от вспышек заряженных частиц, которые время от времени происходят на Солнце. Когда эти вспышки достигают земли, с помощью солнечного ветра, то на поверхности атмосферы происходит колебание магнитосферы, которое длится от нескольких часов до нескольких дней.
Такие колебания не проходят бесследно для процессов на нашей планете. Геомагнитные возмущения могут повлиять на спутники, электросети, радиосвязь. А также на состояние здоровья многих людей, страдающих метеозависимостью.
От чего возникает метеочувствительность:Плохое и неправильное питание;
Внутреннее напряжение;
Частые бессонницы, недостаток сна.
Постоянное нахождение в помещение, без свежего воздуха и солнца.
Вредные привычки, такие как переедание, курение и употребление алкоголя.