Анна Холодная: выходя из дома 16 ноября, по традиции наших предков, нужно обязательно прочитать молитву

16 ноября народно-христианский праздник – Анна Холодная. В православии вспоминают преподобную княжну Анну Всеволодовну, дочь князя Киевского Всеволода. Именно она стала первой женщиной, которая открыла школу при монастыре для девушек со всех слоев населения.
В народе в честь святой девушки занимались рукоделием: шили, вязали, плели и т.д.
На Руси в каждом доме стояла прялка. Поэтому так девушки и проводили свои вечера. Если молодая девушка умело занималась рукоделием, о ней говорили как о хорошей хозяйке. И наоборот, если у нее ничего не получалось, то считали плохой хозяйкой, которая делает все из рук вон плохо.
Кроме этого, готовили в праздник разные блюда из замороженной ягоды: в них входили пироги из брусники, черники, малины. Варили кисель и варенье. Самое любимое лакомство для детей были стружки замороженного молока, с сахаром, которые подавали к горячим блинам.
По поверью, в праздник всюду бродила нечисть, которая наблюдала за людьми в домах. Если все в семье было хорошо, тихо и спокойно, то она была безвредная для этой семьи. При этом сами люди шли в праздник к колдунам и знахарям, чтобы избавиться от чего-то или узнать свою судьбу. Этот день отлично подходил для различных заговоров, приворотов.
Поэтому христиане не выходили из дома, пока не прочтут молитву в дорогу, чтобы не поймать порчу или сглаз.