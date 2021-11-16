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Строгие запреты на Матронушку: как правильно почитать память великой святой Матроны Преподобной. Какие сильные молитвы читать

1:00:4411/16/2021
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22 ноября в честь Матроны отмечается день памяти. Каждый верующий может помолиться и попросить святую об исцелении и защите.

В это время принято молиться преподобной. Фото: Pxfuel.com
В это время принято молиться преподобной. Фото: Pxfuel.com

22 ноября Русская православная церковь отмечает День памяти Пресвятой Матроны Константинопольской. Святая известна целебным даром и невероятной верой в Господа Бога.

Преподобная Матрона жила в V веке от Рождества Христова. Она родилась в Малой Азии, а позже вышла замуж за Дометиана. После появления на свет первенца пара переехала в великий Константинополь. Именно там Матрона начала часто посещать храм, молиться, а после начала жить, как монахиня. Это не понравилось ее мужу, из-за чего женщина оставила семью. Для этого она ушла в мужской монастырь, притворившись мужчиной. Позже выяснилось, что она обманула всех, но чистые намерения дали ей шанс посвятить жизнь Богу. Ее перевели в женский монастырь. Бывший супруг не смог добраться до Матроны и скончался. Тогда Матрона вернулась в Константинополь и воздвигла женский монастырь. В возрасте 100 лет она ушла в иной мир.

По преданиям, она не раз лечила слепых и изувеченных от недугов. Именно по этой причине люди начали молиться иконам Матроны, которые исцеляли людей. В день молитвы святой ни в коем случае нельзя грешить, спорить с окружающими, желать кому-то зла, а также просить обогащения. Каждый верующий может помолиться за защиту и исцеление.

Молитва Матроне Константинопольской:

Молитва Матроне способна защитить от самых разных бед
Молитва Матроне способна защитить от самых разных бед

В этот день день нельзя отказывать гостям, сквернословить и заниматься тяжелым физическим трудом. Все это может не только помешать молитве, но и привести человека к черной полосе в своей жизни.

Отметим, что совсем скоро начнется Рождественский пост — 28 ноября.

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запретыМатрона преподобнаяглавная молитва
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