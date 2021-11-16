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Как крыло Архангела Михаила спасает грешников из ада: в котором часу 21 ноября это происходит. Какую молитву читать живым за своих усопших

2:00:1111/16/2021
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Молитва архангелу Михаилу в нужный час способна спасти грешников.

Архангел Михаил является самым главным среди ангелов. Фото: Pxfuel.com
Архангел Михаил является самым главным среди ангелов. Фото: Pxfuel.com

21 ноября православные христиане отметят праздник в честь архистратига Михаила — самого важного из всех ангелов. Михаил является военачальников. Именно он сражался против сил тьмы и одолел сатану. Его победа и храбрость изображены в виде меча на многих иконах. Также этот меч является символом покровительства людского рода. И это неспроста.

Каждый желающий может помолиться архангелу Михаилу о защите, покаянии и поминовении. Считается, что молитва архистратигу в определенный час способна спасти души грешников. Для этого нужно помолиться Михаилу ровно в 00:00 ночи. Именно в это время архангел находится на берегу огненной долины. Он опускает свое правое крыло в геенну, которая в то же мгновение гаснет. Если молитва будет честной и светлой, Михаил услышит ее и выведет души из ада. Но если провести день мольбы неправильно, молитва окажется неуслышанной. Именно по этой причине необходимо избегать любое проявление греха 21 ноября. Нельзя спорить, вступать в конфликты, отказывать кому-либо в помощи, просить материальное обогащение.

Молитва о защите:

Эта молитва защитит верующего от проблем, бедствий и несчастий
Эта молитва защитит верующего от проблем, бедствий и несчастий

Молитва об усопших:

Для этой молитвы необходимо попросить архистратига Михаила вывести усопшего крылом к Господу Богу.

Данная молитва способна спасти грешника
Данная молитва способна спасти грешника

Отметим, что молиться необходимо в конкретное время — 00:00 часов, в момент наступления Михайлова дня.

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молитваангелАрхангел Михаил
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