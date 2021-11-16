Побочные эффекты вакцины Moderna: стало известно о новом серьезном осложнении

THE MODERNA Вакцина против COVID предлагается в качестве ревакцинации миллионам британцев в попытке стерилизовать коронавирус этой зимой. Хотя вакцина оказалась в высшей степени безопасной, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) объявило ранее сегодня, что оценивает сообщения о серьезном, но редком побочном эффекте, связанном с уколом.
Аргумент в пользу получения три выстрела из коронавирус вакцины кажется почти неуязвимым к этому моменту. Данные об эффективности ревакцинальной вакцины все еще собираются, но по некоторым оценкам уровень защиты составляет около 95 процентов после третьей дозы. Большинству людей в Великобритании предлагается бустерная доза вакцины Pfizer / BioNTech или вакцины Moderna, пишет EXPRESS.
По мере продвижения кампании вакцинации органы здравоохранения внимательно следили за вакцинами на предмет любых побочных реакций.
В четверг вакцина Moderna попала под микроскоп Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) - общеевропейского наблюдательного органа по контролю за наркотиками.
EMA выпустило несколько обновлений о безопасности всех прививок от коронавируса.
Орган здравоохранения сообщает, что он оценивает сообщения о редком заболевании крови, известном как синдром утечки капилляров (CLS), после вакцинации вакциной Модерна.
«Синдром утечки капилляров - очень редкое серьезное заболевание, которое вызывает утечку жидкости из мелких кровеносных сосудов (капилляров), что приводит к отеку, главным образом, в руках и ногах, низкому кровяному давлению, сгущению крови и низкому уровню альбумина в крови (важный белок крови)», - поясняет EMA.
Медицинский орган продолжает: «Медицинские работники должны знать о признаках и симптомах синдрома утечки капилляров и о риске его рецидива у людей, у которых ранее было диагностировано это состояние».
В нем говорится, что было зарегистрировано шесть случаев CLS и проводилась оценка всех данных, но еще не было ясно, существует ли причинно-следственная связь между отчетами и вакциной.
Это не первая вакцина против Covid, связанная с CLS. Ранее в том же году комитет по безопасности EMA (PRAC) пришел к выводу, что CLS следует добавить к информации о продукте как новый побочный эффект вакцины AstraZeneca, вместе с предупреждением для повышения осведомленности медицинских работников и пациентов об этом риске.
В то время Комитет провел углубленный анализ шести случаев синдрома утечки капилляров у людей, получивших вакцину.
Большинство случаев произошло у женщин и в течение четырех дней после вакцинации.
Трое из пострадавших имели в анамнезе CLS, и один из них впоследствии умер. Между тем, EMA рекомендовало добавить редкий тип воспаления позвоночника, называемый поперечным миелитом, в качестве побочного эффекта однократной вакцины Johnson & Johnson от COVID-19.
Важно отметить, что преимущества вакцинации намного перевешивают любые потенциальные риски.
Это потому, что вакцины снижают риск серьезного заболевания COVID-19.
Более того, бустерные уколы помогают обеспечить более длительную защиту от серьезного заболевания COVID-19.
Дозы бустерной вакцины доступны в NHS для людей, наиболее подверженных риску COVID-19, которые получили вторую дозу вакцины не менее шести месяцев назад.
- Это включает:
- Люди от 50 лет и старше.
- Люди, которые живут и работают в домах престарелых.
- Передовые медицинские и социальные работники.
- Люди в возрасте 16 лет и старше с заболеванием, которое подвергает их высокому риску серьезного заболевания COVID-19.
- Люди в возрасте 16 лет и старше, которые в основном ухаживают за лицами, подверженными высокому риску заражения COVID-19.
- Люди в возрасте 16 лет и старше, живущие с кем-то, у кого больше шансов заразиться инфекциями (например, с ВИЧ-инфицированным, перенесшим трансплантацию или проходящим лечение рака, волчанки или ревматоидного артрита).
Беременные, относящиеся к одной из подходящих групп, также могут получить ревакцинацию.
Большинство людей могут записаться на прием через Интернет на прием в центр вакцинации или аптеку.