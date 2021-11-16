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Побочные эффекты вакцины Moderna: стало известно о новом серьезном осложнении

6:00:4011/15/2021,АДАМУ ЧЕПМЕН
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Большинство случаев произошло у женщин и в течение четырех дней после вакцинации. Трое из пострадавших имели в анамнезе CLS, и один из них впоследствии умер.

В четверг вакцина Moderna попала под микроскоп Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) - общеевропейского наблюдательного органа по контролю за наркотиками.
Фото: Pixabay
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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THE MODERNA Вакцина против COVID предлагается в качестве ревакцинации миллионам британцев в попытке стерилизовать коронавирус этой зимой. Хотя вакцина оказалась в высшей степени безопасной, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) объявило ранее сегодня, что оценивает сообщения о серьезном, но редком побочном эффекте, связанном с уколом.

Аргумент в пользу получения три выстрела из коронавирус вакцины кажется почти неуязвимым к этому моменту. Данные об эффективности ревакцинальной вакцины все еще собираются, но по некоторым оценкам уровень защиты составляет около 95 процентов после третьей дозы. Большинству людей в Великобритании предлагается бустерная доза вакцины Pfizer / BioNTech или вакцины Moderna, пишет EXPRESS.

По мере продвижения кампании вакцинации органы здравоохранения внимательно следили за вакцинами на предмет любых побочных реакций.

В четверг вакцина Moderna попала под микроскоп Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) - общеевропейского наблюдательного органа по контролю за наркотиками.

EMA выпустило несколько обновлений о безопасности всех прививок от коронавируса.

Орган здравоохранения сообщает, что он оценивает сообщения о редком заболевании крови, известном как синдром утечки капилляров (CLS), после вакцинации вакциной Модерна.

«Синдром утечки капилляров - очень редкое серьезное заболевание, которое вызывает утечку жидкости из мелких кровеносных сосудов (капилляров), что приводит к отеку, главным образом, в руках и ногах, низкому кровяному давлению, сгущению крови и низкому уровню альбумина в крови (важный белок крови)», - поясняет EMA.

Медицинский орган продолжает: «Медицинские работники должны знать о признаках и симптомах синдрома утечки капилляров и о риске его рецидива у людей, у которых ранее было диагностировано это состояние».

В нем говорится, что было зарегистрировано шесть случаев CLS и проводилась оценка всех данных, но еще не было ясно, существует ли причинно-следственная связь между отчетами и вакциной.

Это не первая вакцина против Covid, связанная с CLS. Ранее в том же году комитет по безопасности EMA (PRAC) пришел к выводу, что CLS следует добавить к информации о продукте как новый побочный эффект вакцины AstraZeneca, вместе с предупреждением для повышения осведомленности медицинских работников и пациентов об этом риске.

В то время Комитет провел углубленный анализ шести случаев синдрома утечки капилляров у людей, получивших вакцину.

Большинство случаев произошло у женщин и в течение четырех дней после вакцинации.

Трое из пострадавших имели в анамнезе CLS, и один из них впоследствии умер. Между тем, EMA рекомендовало добавить редкий тип воспаления позвоночника, называемый поперечным миелитом, в качестве побочного эффекта однократной вакцины Johnson & Johnson от COVID-19.

Важно отметить, что преимущества вакцинации намного перевешивают любые потенциальные риски.

Это потому, что вакцины снижают риск серьезного заболевания COVID-19.

Более того, бустерные уколы помогают обеспечить более длительную защиту от серьезного заболевания COVID-19.

Дозы бустерной вакцины доступны в NHS для людей, наиболее подверженных риску COVID-19, которые получили вторую дозу вакцины не менее шести месяцев назад.


  • Это включает:
  • Люди от 50 лет и старше.
  • Люди, которые живут и работают в домах престарелых.
  • Передовые медицинские и социальные работники.
  • Люди в возрасте 16 лет и старше с заболеванием, которое подвергает их высокому риску серьезного заболевания COVID-19.
  • Люди в возрасте 16 лет и старше, которые в основном ухаживают за лицами, подверженными высокому риску заражения COVID-19.
  • Люди в возрасте 16 лет и старше, живущие с кем-то, у кого больше шансов заразиться инфекциями (например, с ВИЧ-инфицированным, перенесшим трансплантацию или проходящим лечение рака, волчанки или ревматоидного артрита).

Беременные, относящиеся к одной из подходящих групп, также могут получить ревакцинацию.

Большинство людей могут записаться на прием через Интернет на прием в центр вакцинации или аптеку.

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коронавирусCOVID-19антителапобочный эффектmoderna вакцина
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