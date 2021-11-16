Простой прием для снятия боли в ногах за секунды от остеопата: возьмите только полотенце

Остеопат Брендон Талбот рассказал, как облегчить боль в ногах с помощью полотенца. Канадский практикующий начинает с использования толкающего движения, чтобы расслабить стопу. Он скатывает небольшое полотенце для рук и встает на него, чтобы растянуть пальцы ног. Сидя, он упирается подушечкой стопы в полотенце, отрывая пятку от пола.
Затем Брендон накидывает полотенце под пальцы ног и натягивает его, чтобы растянуть.
Остеопат поделился простым приемом для облегчения хронической боли в ногах за секунды - и все, что вам нужно, - это крошечное полотенце для рук.
Брендон Талбот, канадский практикующий врач, специализирующийся на костной и мышечной ткани, говорит, что вы можете почти мгновенно уменьшить напряжение в пятке, нежно массируя ступню и положив пальцы ног на свернутое полотенце.
В популярном видео в TikTok он садится и прижимает подушечку стопы к полотенцу, медленно отрывая пятку от пола, пишет MailOnline.
Затем г-н Талбот оборачивает полотенце под пальцы ног и подтягивает им ногу к себе, при этом пятка твердо стоит на полу, растягивая и укрепляя мышечную ткань, чтобы облегчить боль.
Медицинский эксперт объясняет, что эта боль вызвана подошвенным фасциитом - состоянием, при котором возникает боль в нижней части пятки, когда ткань, поддерживающая свод стопы, раздражается и воспаляется.
Чаще всего это вызвано повторяющимся растяжением связок подошвы стопы, которое происходит с течением времени из-за чрезмерного бега или ходьбы, а также ношения обуви неправильного размера.
Его совет, который стал вирусным и набрал 871300 просмотров с момента его загрузки в Интернет 1 октября, вызвал сотни благодарных откликов.
«Как будто ты читаешь мои мысли, у меня это прямо сейчас, и это так больно!» написал один человек.
Второй добавил: «Я страдал от этого годами. Чистый ад. Ортопедия, правильная обувь и такая растяжка наконец-то спасли меня».
Это не первый раз, когда совет Талбота разносится по Интернету.
В прошлом месяце его два простых трюка для облегчения боли в спине и бедре за секунды навели переполох в TikTok.
Г-н Талбот говорит, что вы можете мгновенно уменьшить напряжение, сидя на полу, вытянув ноги прямо перед собой, затем открывая и закрывая их, удерживая при этом поднятыми на несколько сантиметров над землей.
В вирусном видео остеопат также рекомендует лечь на пол, прижав ноги к стене, затем согнуть их, прежде чем осторожно раскрыть как можно дальше.
По словам г-на Талбота, растяжки не только уменьшают боль, но также улучшают равновесие и силу в широком спектре упражнений, включая бег, ходьбу, приседание и поднятие тяжестей. Он предупредил, что боль и скованность в области таза могут усугубляться долгими часами сидения за столом и работы за компьютером.
Простые советы г-на Талбота, которые собрали 1 миллион просмотров с момента их загрузки 22 июля, вызвали десятки откликов от зрителей, утверждающих, что он изменил их жизнь.
«Спасибо, что сняли это видео, мне это нужно! Я уже добавила так много ваших предложений, и они мне очень помогают », - написала одна женщина.
Другой добавил: «О, черт возьми, мне это НУЖНО, не могу вас отблагодарить!»