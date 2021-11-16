Новое лечение болезни Альцгеймера способно на чудо: в чем обнаружен прорыв?

Вакцина от болезни Альцгеймера дала «поистине впечатляющие» результаты в ранних испытаниях, вселяя надежду на то, что однажды болезнь удастся остановить.
Предыдущие исследования были сосредоточены на нацеливании на кластеры или бляшки бета-амилоидного белка, которые образуются в головном мозге и, как считается, вызывают заболевание.
Но эксперты из Великобритании и Германии разработали новаторский подход, который нацелен на белок, когда он находится в другом, растворимом состоянии, пишет EXPRESS.
Они создали лечение антителами и вакцину, которые смогли остановить болезнь, уменьшить образование бляшек и даже восстановить память и функцию нервных клеток во время испытаний на мышах.
Профессор Марк Карр, эксперт в области структурной и химической биологии из Университета Лестера, сказал: «Результаты действительно впечатляющие.
«Я согласен с тем, что дело в мышах, а не в людях. Но эффекты не маргинальны. Я думаю, вы не могли бы попросить больше обнадеживающих данных».
Бета-амилоид естественным образом существует в растворе в виде гибких нитевидных молекул, которые могут соединяться вместе, образуя волокна и бляшки.
Считается, что белок играет роль в цикле сна, но его точные функции в мозге не совсем понятны.
При болезни Альцгеймера большая часть этих нитевидных молекул укорачивается или «усекается», и некоторые ученые теперь считают, что эти формы являются ключом к развитию болезни.
В последние десятилетия большинство экспериментальных методов лечения было сосредоточено на попытке удалить бляшки из мозга.
Профессор Томас Байер из Университетского медицинского центра Геттингена сказал, что ни у одного из них не было особого успеха в уменьшении симптомов, поэтому его команда выбрала другой подход.
Он сказал: «Мы определили у мышей антитело, которое нейтрализует усеченные формы растворимого бета-амилоида, но не связывается ни с нормальными формами белка, ни с бляшками».
Британская благотворительная организация в области медицинских исследований LifeArc адаптировала мышиные антитела таким образом, чтобы они не отторгались иммунной системой человека.
Затем исследователи из Университета Лестера изучили, как антитело связывается с белком. Они были удивлены, обнаружив, что белок снова свернулся в форму шпильки, чего раньше не было в бета-амилоиде.
Они предположили, что эта необычная форма может также возникать, когда белок взаимодействует в организме и вызывает болезнь, хотя они не знали, как это сделать.
Команда разработала стабилизированную форму структуры шпильки, которая была использована для создания вакцины, которая побуждает иммунную систему вырабатывать антитела, атакующие ее.
Когда методы лечения были протестированы на двух группах мышей с легкой или агрессивной формами болезни Альцгеймера, исследователи были поражены результатами.
И антитело, и вакцина помогли восстановить память и функцию нейронов, увеличить метаболизм глюкозы в головном мозге и уменьшить образование бета-амилоидных бляшек без каких-либо серьезных побочных эффектов.
Профессор Карр сказал, что методы, используемые для оценки эффектов, включая МРТ и ПЭТ-сканирование мозга, были такими же, как и для отслеживания болезни у людей.
Он добавил: «Мы очень уверены, что то, что мы видим у мышей, с большой вероятностью будет воспроизведено и у людей. Эффекты, которые мы наблюдали, ничего близкого к этим эффектам не наблюдали ни у чего, что люди пробовали за последние 20 лет. Он резко снижает образование этих бляшек, резко защищает от потери нервных клеток. Я думаю, это действительно захватывающе. По сравнению со всем, что я видел в поле, похоже, что это сработает».
В настоящее время исследователи ищут коммерческого партнера для испытания антител и вакцины на людях. Они сказали, что вакцина будет относительно невысокой - от 15 до 50 фунтов за дозу, как и уколы Covid. Лечение антителами может стоить от 3 000 до 10 000 фунтов стерлингов за курс из двух-трех инфузий в течение года или меньше, если используется у большого числа пациентов.
Д-р Сьюзан Колхас, директор по исследованиям Alzheimer's Research UK, сказала, что это может быть «многообещающий новый подход, который до сих пор не тестировался в клинических испытаниях с лекарствами от болезни Альцгеймера».
Она добавила: «В настоящее время в Великобритании не существует лечения, изменяющего болезнь, для людей с болезнью Альцгеймера, что делает разработку лекарств еще более актуальной. Как и любое новое лекарство, это лечение должно пройти серию клинических испытаний на людях, и, хотя это открытие вселяет надежду, этот подход еще далеко не будет успешным на людях».
Профессор Тара Спирс-Джонс из Эдинбургского университета сказала: «Хотя это исследование представляет интерес для исследовательского сообщества, важно помнить, что результаты получены на относительно небольшом количестве мышей, и нам предстоит еще долгий путь. узнать, будет ли этот подход полезен для людей».
Результаты были опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.