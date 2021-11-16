Грешно ли работать 16 ноября в день памяти святой княжны Анны Всеволодовны?

16 ноября отмечается народный и христианский праздник в честь праведной княгини Анны Всеволодовны. Дочери великого киевского князя Всеволода Ярославовича. В народе ее назвали Холодной, поскольку погода в середине ноября становится холодной, и зима полностью приходит.
Святая княжна родилась в 1054 году в знатной семье – ее растили князь Владимир и его жена греческая императрица Мария. Родители предоставили девочке хорошее образование, а когда она стала взрослой, то ее сосватали за византийского царя Дука Старшего. Однако свадьба не состоялась, поскольку его насильно отправили в монастырь. Так и Анна решила, что посвятит всю свою жизнь Богу и сама постриглась в монахини. Но, перед этим она посетила Византию, где увидела женские монастыри и их образование, которое дают девушкам. Приехав на Русь, она уговорила своего отца построить такой приход, и школу при нем, где бы смогли получить образование девушки со всех слоев населения. Так, Анна Всеволодовна стала настоятельницей женского Андреевского монастыря и основательницей школы для девочек.
В монастыре, кроме основных предметов, учили различным женским ремеслам. А когда скончался главный епископ княгиня Анна самостоятельно решила вопрос о направлении в храм нового владыки из Византии.
В народе этот праздник связывают с рукоделием, поэтому все девушки на Руси собираются вечером в этот день и шьют, вяжут, плетут разные изделия.
Поэтому, строгого запрета на работу 16 ноября нет.