Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
16.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Грешно ли работать 16 ноября в день памяти святой княжны Анны Всеволодовны?

1:30:2211/16/2021,София Мальцева
0

В монастыре, кроме основных предметов, учили различным женским ремеслам.

В народе этот праздник связывают с рукоделием, поэтому все девушки на Руси собираются вечером в этот день и шьют, вяжут, плетут разные изделия. Фото: Pixabay.com

16 ноября отмечается народный и христианский праздник в честь праведной княгини Анны Всеволодовны. Дочери великого киевского князя Всеволода Ярославовича. В народе ее назвали Холодной, поскольку погода в середине ноября становится холодной, и зима полностью приходит.

Святая княжна родилась в 1054 году в знатной семье – ее растили князь Владимир и его жена греческая императрица Мария. Родители предоставили девочке хорошее образование, а когда она стала взрослой, то ее сосватали за византийского царя Дука Старшего. Однако свадьба не состоялась, поскольку его насильно отправили в монастырь. Так и Анна решила, что посвятит всю свою жизнь Богу и сама постриглась в монахини. Но, перед этим она посетила Византию, где увидела женские монастыри и их образование, которое дают девушкам. Приехав на Русь, она уговорила своего отца построить такой приход, и школу при нем, где бы смогли получить образование девушки со всех слоев населения. Так, Анна Всеволодовна стала настоятельницей женского Андреевского монастыря и основательницей школы для девочек.

В монастыре, кроме основных предметов, учили различным женским ремеслам. А когда скончался главный епископ княгиня Анна самостоятельно решила вопрос о направлении в храм нового владыки из Византии.

В народе этот праздник связывают с рукоделием, поэтому все девушки на Руси собираются вечером в этот день и шьют, вяжут, плетут разные изделия.

Поэтому, строгого запрета на работу 16 ноября нет.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникиприметы день Анны Всеволодовны
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как проводите этот день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Достойные поздравительные открытки и слова в День толерантности 16 ноября: относись к пониманием к миру
1:15:30 11/16/2021
Достойные поздравительные открытки и слова в День толерантности 16 ноября: относись к пониманием к миру
Анна Холодная: выходя из дома 16 ноября, по традиции наших предков, нужно обязательно прочитать молитву
1:00:02 11/16/2021
Анна Холодная: выходя из дома 16 ноября, по традиции наших предков, нужно обязательно прочитать молитву
Сказочные поздравления людям точной профессии во Всероссийский день проектировщика 16 ноября
12:45:54 11/16/2021
Сказочные поздравления людям точной профессии во Всероссийский день проектировщика 16 ноября
Чудесные открытки и сердечные слова каждому профессионалу в День московского бухгалтера 16 ноября
12:15:55 11/16/2021
Чудесные открытки и сердечные слова каждому профессионалу в День московского бухгалтера 16 ноября
БердскПогода в Бердске 16 ноября 2021: «Анна холодная – осень голодная».
11:30:40 11/15/2021
Погода в Бердске 16 ноября 2021: «Анна холодная – осень голодная».
Простой прием для снятия боли в ногах за секунды от остеопата: возьмите только полотенце
11:00:04 11/15/2021
Простой прием для снятия боли в ногах за секунды от остеопата: возьмите только полотенце
Новое лекарство для лечения коронавируса от Pfizer: что обещает производитель?
10:30:19 11/15/2021
Новое лекарство для лечения коронавируса от Pfizer: что обещает производитель?
Любителям быстрой еды прикольные картинки в День фаст-фуда 16 ноября
10:15:10 11/15/2021
Любителям быстрой еды прикольные картинки в День фаст-фуда 16 ноября
Что такое парестезия при высоком артериальном давлении и что с ней делать?
10:00:07 11/15/2021
Что такое парестезия при высоком артериальном давлении и что с ней делать?
Новое лечение болезни Альцгеймера способно на чудо: в чем обнаружен прорыв?
9:30:09 11/15/2021
Новое лечение болезни Альцгеймера способно на чудо: в чем обнаружен прорыв?