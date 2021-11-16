Сильный заговор, чтобы плохие сны не сбылись: можно ли после пробуждения сразу смотреть в зеркало

Нередко случается так, что на утро мы просыпаемся после кошмарного сна в тревожных чувствах. Такие ночные сюрпризы, игры разума не только портят настроение, но и могут быть пророчеством для грядущих бед и потрясений. Чтобы этого точно не произошло, скоро после сна необходимо принимать соответствующие меры. Для того, чтоб сон не превратился в реальность или зашифрованные в нем знаки судьбы не смогли вам навредить, существует множество различных обрядов и ритуалов. Однако специалисты рекомендуют комбинировать ритуалы, чтобы запечатать всю негативную энергетику в кошмарном сне еще крепче и поскорее его отпустить и забыть.
Ритуалы, обряды и заговоры против дурных снов.
Как только вы проснетесь, не вставая с постели, но открыв глаза, четко и ясно произнесите: «Куда ночь уйдет, туда и сон за ней». Затем идите в ванную и, не смотря в зеркало, включите холодную воду. Зеркало может сохранять в себе негативные вибрации и эмоции, оставшиеся после сна, что может привлечь в ваш дом горе и проблемы. Три раза омойте водой лицо, особенно уделяя внимание глазам и лобной доле. Затем можете выполнять свои обычные дела, поскольку негативная составляющая сна после таких незамысловатых, но сильных ритуалов ослабнет.
Если вам кажется, что ритуалы вам не помогут, то попробуйте рассказать свой сон другу или иному нейтральному лицу. Обсуждение сна и открытый рассказ о нем кому-то ослабит страх и негативизм, рассеет отрицательную энергетику. Однако не стоит делиться сном со своим недругом или с человеком, которому вы не доверяете. Это может усугубить ситуацию и негативно повлиять на вашу дальнейшую судьбу.