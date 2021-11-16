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Что такое парестезия при высоком артериальном давлении и что с ней делать?

10:00:0711/15/2021,ДЖЕССИКА KNIBBS
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Это может привести к неуклюжести пораженной конечности. Когда возникают парестезии в ногах и ступнях, это может затруднить ходьбу.

Во время экстренного гипертонического криза ваше кровяное давление чрезвычайно высоко и вызвало повреждение ваших органов. Фото: Pixabay

Высокое артериальное давление, которое выходит из-под контроля, может вызвать гипертонический криз. Когда ваши руки и ноги испытывают странное ощущение, это может быть признаком раннего предупреждения.

Высокое кровяное давление увеличивает риск сердечных заболеваний, заставляя сердце работать тяжелее, чтобы перекачивать кровь по телу. Поэтому, чтобы предотвратить угрозу серьезных осложнений со здоровьем, очень важно отменить показания высокого кровяного давления. Гипертонический криз - это резкое повышение артериального давления, которое может привести к инсульту. Парестезия - это раннее предупреждение о гипертоническом кризе, пишет EXPRESS.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature, различные симптомы гипертонического криза ранжируются в зависимости от их распространенности. Целью исследования было охарактеризовать профиль гипертонического криза в течение одного года в университетской больнице и провести обзор литературы.

В исследовании приняли участие 362 пациента, обратившихся на лечение в больницу скорой помощи с гипертоническим кризом. Одним из наиболее частых симптомов, обнаруженных в исследуемой группе, была парестезия.

Парестезия относится к ощущению жжения или покалывания, которое обычно ощущается в руках, руках, ногах или ступнях, но также может возникать в других частях тела. Ощущение, которое возникает без предупреждения, обычно безболезненно и описывается как покалывание или онемение, мурашки по коже или зуд. Хроническая парестезия может вызвать колющую боль.

Это может привести к неуклюжести пораженной конечности. Когда возникают парестезии в ногах и ступнях, это может затруднить ходьбу.

Чрезвычайно высокое кровяное давление - это когда верхнее значение (систолическое давление) составляет 180 миллиметров ртутного столба (мм рт. Ст.) Или выше или нижнее значение (диастолическое давление) составляет 120 мм рт.

Кровеносные сосуды воспаляются и могут вытекать жидкость или кровь. В результате сердце не может эффективно перекачивать кровь.

Гипертонический криз делится на две категории: неосложненный и осложненный.

Во время острого гипертонического криза ваше кровяное давление чрезвычайно высоко, но ваш врач не подозревает, что ваши органы повреждены.

Во время экстренного гипертонического криза ваше кровяное давление чрезвычайно высоко и вызвало повреждение ваших органов.

Уход

Лечение зависит от причины вашей парестезии.

В некоторых случаях можно вылечить ваше состояние, устранив причину.

Помимо краткосрочного лечения, изменение образа жизни может предотвратить гипертонический криз.

Одна из самых важных защитных мер - это здоровое и сбалансированное питание.

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давлениегипертонический кризпарестезия
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