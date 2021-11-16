Церковный праздник 17 ноября: день памяти святых Никандра и Ермея: история жизни великих мучеников

Священномученики Никандр и Ермей были учениками последователя святого апостола Павла и собрата-подвижника, апостола от семидесяти Тита, которым они были посвящены им в священство.
Святые мученики жили аскетической жизнью, постоянно находясь в трудах и молитвах. Благодаря их усердию, множество язычников были обращены в христианство. Однако, это не устраивало городского префекта Либания, к которому их доставили стражники, арестовав за их проповеди.
Префект хотел любыми способами заставить их обратить в язычество и отречься от Господа. Но священномученики были тверды в своей вере.
Тогда Либаний приказал подвергнуть пыткам святых мучеников Никандра и Ермея. Им пришлось испытать страшные пытки, их привязывали к лошадям и волокли по земле, бросили в огонь, но Господь дал им терпения в этом испытании, чего не смог бы терпеть простой человек своими силами. Затем их кинули в яму, засыпав землей. И тогда их души попали в Царствие Небесное.
В народе традиционно проводились в этот день ритуалы защиты своего жилья. Люди старались не выходить на улицу. Они запирали ставни от всякой нечисти, спасаясь от злых духов. Однако, крестьянки дома без дела не сидели. Девушки убирались, топили печь, занимались рукоделием и готовили. А мужчины плели вожжи.
Считается, что в этот день погода очень суровая, а ветер шквалистый и холодный, который может смениться проливным дождем и снегом.