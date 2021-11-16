Сказочные поздравления людям точной профессии во Всероссийский день проектировщика 16 ноября

Пусть будет острым карандаш,
Проект одобрен будет Ваш,
Ну а чертежные заказы
Начальство примет пускай сразу.
Поменьше ляпов, больше точности,
Поменьше суеты и срочности.
Пусть в жизнь все планы воплотятся,
Пусть все мечты осуществятся!
Как будут выглядеть дома,
Как проложить дороги —
Проект рождается в умах.
Профессия не многих
Проектировщик — выбор ваш
Ответственный и важный.
Не просто отработать стаж,
Через проект бумажный.
Реальный мир преображать —
Вот ваше назначенье!
А мы хотим вам пожелать
Работать с вдохновеньем!
Сил и время не щадя,
Создаешь проекты,
И заслужен для тебя
Чудный праздник этот.
Пусть заказы словно снег
Сыпятся на голову,
И пусть каждый твой объект
Стоит очень дорого!
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru