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Сказочные поздравления людям точной профессии во Всероссийский день проектировщика 16 ноября

12:45:5411/16/2021
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Празднование Дня проектировщика в России проходит ежегодно 16 ноября, а инициатором нового профессионального праздника выступила коммерческая фирма, группа компаний «Роспайп».

Всероссийский день проектировщика

Пусть будет острым карандаш,
Проект одобрен будет Ваш,
Ну а чертежные заказы
Начальство примет пускай сразу.

Поменьше ляпов, больше точности,
Поменьше суеты и срочности.
Пусть в жизнь все планы воплотятся,
Пусть все мечты осуществятся!

Всероссийский день проектировщика

Как будут выглядеть дома,
Как проложить дороги —
Проект рождается в умах.
Профессия не многих
Проектировщик — выбор ваш
Ответственный и важный.
Не просто отработать стаж,
Через проект бумажный.
Реальный мир преображать —
Вот ваше назначенье!
А мы хотим вам пожелать
Работать с вдохновеньем!

Всероссийский день проектировщика

Сил и время не щадя,
Создаешь проекты,
И заслужен для тебя
Чудный праздник этот.

Пусть заказы словно снег
Сыпятся на голову,
И пусть каждый твой объект
Стоит очень дорого!


Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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