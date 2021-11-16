Достойные поздравительные открытки и слова в День толерантности 16 ноября: относись к пониманием к миру

Толерантно и терпимо
Мы хотели бы прожить,
Чтобы старые обиды
Все навеки позабыть!
Будем мы прощать друг друга
Понимать и принимать,
Чтобы злобы и раздоров
Никогда нам не узнать!
Чтобы солнце всем светило
И от солнечных лучей
Все добрели и теплели,
В мире будет веселей!
Поздравляем вас сердечно
И хотим вам пожелать,
Чтоб терпенье было вечным,
Ведь терпенье — благодать!
***
С днем терпимости поздравить
Вас сегодня я хочу,
Сдержанность и понимание
Пусть вам будут по плечу.
Будьте к близким милосердны
И спокойны, как бамбук,
Пусть решают в жизни споры
Звонкий смех, пожатия рук.
***
С днем толерантности позвольте
Поздравить нынче от души.
Чисты пусть будут ваши мысли,
Поступки — только хороши.
Терпимость проявлять желаю,
Не горевать, не помнить зла,
В ответ на ваши все старания,
Поверьте, жизнь будет добра.
***
С днем толерантности спешу тебя поздравить
И пожелать терпения во всем,
Чтоб в жизни не пришлось тебе скандалить,
Добро и счастье наполняли дом.
Чтобы жилось комфортно и спокойно,
Родные окружали и друзья,
Веди себя прилично и достойно,
И счастье точно выберет тебя!
***
Толерантность нынче в моде,
Я желаю в день такой
В сердце радостных мелодий,
Не черстветь вовек душой!
И терпенье, словно факел, У себя внутри зажечь, Чтоб покой тобою правил, Нервы помогал беречь!
И с улыбкой неизменной
В этот мир с утра шагать,
И все люди, непременно,
Тем же будут отвечать!
Стихи: Поздравок
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