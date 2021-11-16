Всех самбистов с праздником Всероссийским днем самбо: прикольные картинки и задорные стихи 16 ноября

Вы по самбо тренер лучший,
И хочу я пожелать
Долгих лет, судьбы везучей,
На медали курс держать!
Пусть решительный характер
Закаляется, как сталь,
И к вам быстро мчится счастье,
Словно жизнь вся — магистраль!
***
Тренер по самбо, за вашу заботу,
За все наставления в жизни и спорте,
Я пожелаю с огромной охотой,
Бескрайних высот вам добиться в работе!
Желаю отваги такой неуёмной,
Чтобы внутри, как вулкан, закипала,
И чтобы успех, как лавина, огромный
Жизнь со всей щедростью презентовала!
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Я самбо с интересом занимаюсь, Приёмы понемногу познаю И вами, тренер, просто восхищаюсь — Любого вы уложите в бою!
Пусть тяга к спорту множится с годами,
И будет сил запас на высоте.
Соперники дрожат пусть перед вами,
И свет зелёный светится мечте!
***
В самбо жизнь Вас закружила,
Счастье, радость будет рядом пусть,
Чтоб судьба от бед огородила,
И не пускала в сердце грусть.
Прекрасным тренером таким же оставаться,
Профессионалом дела всегда своего,
Не думать даже в этом сомневаться,
И не страшит пусть вовсе ничего.
А этот праздник только Вам напомнит,
Как Вы нужны своим ученикам,
И каждый Вас сегодня сердцем вспомнит,
Добрым в адрес лишь лететь словам.
Стихи: Поздравок
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