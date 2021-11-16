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Шикарные поздравления во Всемирный день рукоделия всем мастерицам и мастерам 16 ноября

2:15:5311/16/2021
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16 ноября отмечается Всемирный день рукоделия, которое ЮНЕСКО прировнял в 1975 г. к нематериальному культурному наследию.

Всемирный день рукоделия

Размотала клубочком судьба мою жизнь,
И связала уж до самой половины,
Вплела туда всю пёстрость встреч, и чувств, и лиц,
Составила все в шедевральную картину.
И гладким стало, ровным и красивым полотно,
Что началось плестись у отчего дома,
Быстро оно вязалось, интересно, легко,
И детства нить прошла сквозь все, как солома.

Всемирный день рукоделия

Стежок за стежком рукодельница рисует,
И выходит колорит великолепного шитья,
И час от часа она так рискует,
Вдруг выйти за грани банального бытия.
Но нитки цветные крепко вяжут сердце,
И рождают в нем гармоничный лад,
Подобно маленькой волшебной дверце,
Они ей открывают дорогу в дивный сад!

Всемирный день рукоделия

Какое же счастье настаёт для женской души,
Когда она сидит в тиши за рукодельем,
Когда на часах уже пробило полночь,
И ночь давно подпёрла в доме двери.
А у неё цветы пятнами распускаются,
Такие, коих в природе и в помине нет,
Она их атласом по глади вышивает,
Своего счастья, своего нутра букет!

Стихи: Поздравик
Открытки: fresh-cards.ru

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