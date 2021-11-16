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В Москве вынесли приговор Валерии Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе

1:57:2611/16/2021
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Также ей придется выплатить потерпевшей стороне 4 миллиона рублей.

Валерия Башкирова в суде. Фото: Пресс-служба Тверского районного суда

В Москве Солнцевский суд приговорил к пяти годам колонии Валерию Башкирову. Девушка стала виновницей ДТП, в котором погибли двое детей, еще один пострадал. Она будет отбывать наказание в колонии-поселении. Об это сообщают представители столичной прокуратуры. При прении сторон прокуратура просила приговорить девушку к шести годам колонии общего режима.

– Суд учел позицию государственного обвинителя и приговорил девушку к пяти годам колонии. Также она не сможет управлять транспортным средством два года и шесть месяцев, – сообщается в ведомстве.

Кроме того, суд взыскал с Башкировой 4 млн рублей в пользу потерпевшей стороны. Адвокат осужденной Альберт Якубов рассказал, что таким образом суд частично удовлетворил требования потерпевшей стороны. Также юрист сообщил, что решение об обжаловании приговора пока не принято, на это есть 10 дней. В Ближайшее время защитник встретится с Башкировой.

Напомним, Башкирова была заключена под стражу четыре месяца назад. Ее обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

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приговорсудЛишение свободы.Колония. Авария.
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