Любителям быстрой еды прикольные картинки в День фаст-фуда 16 ноября

Всей еде сегодня вредной
Объявить хотим мы бой,
В день здорового питания
Жир, калории — долой!
Нужно кушать больше фруктов,
Мяса птицы, овощей,
Только рацион изменим,
Сразу станем здоровей!
С Днем здорового питания!
Бросьте все переживания,
Скажем «нет» холестерину,
«да» — белкам и витаминам!
Пища пусть несет здоровье,
Приготовь ее с любовью,
Чтоб от пищи здороветь,
Хорошеть и молодеть!
Хочешь быть здоровым, стильным?
Измени свои привычки:
Фанту, колу с газом сильным
Замени простой водичкой.
Вместо этих фабрикатов Выпей лучше простоквашу. Всем продуктам «из нитратов» Предпочти простую кашу.
В день здорового питанья
Есть пример для подражанья:
Суп, салат, бифштекс, лазанья —
Пища требует вниманья.
А не можешь отказаться
От фастфуда, бутерброда —
К терапевту записаться
(Очередь там из народа).