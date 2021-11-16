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Любителям быстрой еды прикольные картинки в День фаст-фуда 16 ноября

10:15:1011/15/2021
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16 ноября в Америке отмечают Национальный день фастфуда. Впервые фастфуд популяризировался в США в 1950г.

День фаст-фуда

Всей еде сегодня вредной
Объявить хотим мы бой,
В день здорового питания
Жир, калории — долой!

Нужно кушать больше фруктов,
Мяса птицы, овощей,
Только рацион изменим,
Сразу станем здоровей!

День фаст-фуда

С Днем здорового питания!
Бросьте все переживания,
Скажем «нет» холестерину,
«да» — белкам и витаминам!

Пища пусть несет здоровье,
Приготовь ее с любовью,
Чтоб от пищи здороветь,
Хорошеть и молодеть!

День фаст-фуда

Хочешь быть здоровым, стильным?
Измени свои привычки:
Фанту, колу с газом сильным
Замени простой водичкой.

Вместо этих фабрикатов Выпей лучше простоквашу. Всем продуктам «из нитратов» Предпочти простую кашу.

В день здорового питанья
Есть пример для подражанья:
Суп, салат, бифштекс, лазанья —
Пища требует вниманья.

А не можешь отказаться
От фастфуда, бутерброда —
К терапевту записаться
(Очередь там из народа).

Стихи: Поздравок
Открытки: Pixabay

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