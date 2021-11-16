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Расписание хороших дней для стрижки по лунному календарю в коридор затмений между 19 ноября и 4 декабря 2021 года

4:30:0811/16/2021,София Мальцева
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Зная идентичность лунных суток, фазы и расположения Луны в знаке зодиака, а также с учетом дня недели, можно выбрать идеальный день для посещения парикмахерской.

На убывающей луне можно подстричься, чтобы укрепились корни волос. Фото: Pixabay.com

Лунный календарь в период коридора затмений помогает выбрать наилучшее время для посещения парикмахерской. Как многие знают, луна может повлиять на то как растут и насколько здоровы ваши волосы. Зная идентичность лунных суток, фазы и расположения Луны в знаке зодиака, а также с учетом дня недели, можно выбрать идеальный день для посещения парикмахерской.

Стрижка или подстригание волос в сроки, предусмотренные для укрепления, позволяет корням, фолликулам и луковицам увеличивать и усиливать структуру роста, тем самым создавая более сильные и упругие волосы, чтобы избежать преждевременного выпадения.

Поскольку Растущая луна провоцирует рост и развитие всего на Земле, то же самое, конечно, относится и к нашим волосам. Подстриженные на растущей луне волосы растут быстро, и это лучшее время для того, чтобы обрезать больные концы. Убывающая луна, постепенно исчезая с ночного неба, постоянно истончается и уменьшается, способствуя замедлению роста и избавлению от всего лишнего. Стоит отметить, что Луна осенью или зимой - лучшее время для стрижки, если вы надеетесь сохранить в первозданном виде в течение длительного времени. На убывающей луне можно подстричься, чтобы укрепились корни волос и перестали часто выпадать волосы.

Благоприятные дни в период коридора затмений с 19 по 4 декабря 2021 года.

Растущая Луна в ноябре — 6 – 18 ноября. В декабре —5 – 18 числа.

Убывающая Луна в ноябре — 1 – 14 ноября. В декабре — 1 - 3 числа и 20 – 31 декабря.

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