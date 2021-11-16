Михайлов день: почему любое начатое 21 ноября дело будет успешным и удача будет с вами весь год

21 ноября в православных храмах отмечается день памяти Михаила Архангела. В народе этот праздник называется Михайлов день.
Архангел Михаил широко считается самым могущественным из всех архангелов.
В христианстве Михаила называют величайшим из всех ангелов, неустанно работающим против сил тьмы, чтобы принести мир и гармонию всем существам.
Архангела Михаила обычно изображают с мечом или несущим весы божественной справедливости. Часто меч Михаила украшен синим пламенем, и он изображен в доспехах.
Также среди ангелов Михаил является верховным главнокомандующим архангелами и легионами небесных сил, в борьбе с подземными войнами.
Кроме того, по традиции Архангел Михаил также известен как Святой Михаил, покровитель полицейских. Существует давняя традиция, согласно которой святой Михаил приходит на помощь тем, кто призывает его.
На иконах Архангел изображается в красном одеянии, с крыльями за спиной, строгим видом, в одной руке он держит меч, в другой финиковую ветвь, ногами попирает дьявола.
Архангел Михаил покровительствует воинам, укрепляет их боевой настрой и оказывает помощь в битве.
Обычно 21 ноября выпадает первый густой снег, в народе говорят, что сам святой Михаил на белом коне по земле проехал. Но нередко к этому дню после заморозков наступает потепление, в результате чего на дорогах появляется много грязи. Поэтому дату прозвали Михайловской оттепелью или Михайловскими грязями.
Любое начатое дело в этот день – принесет свои плоды, если оно будет с добрыми помыслами. Считается, если помолиться Архангелу в этот день, то день пройдет удачно.