Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
16.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Михайлов день: почему любое начатое 21 ноября дело будет успешным и удача будет с вами весь год

6:00:4511/16/2021,София Мальцева
0

Существует давняя традиция, согласно которой святой Михаил приходит на помощь тем, кто призывает его.

На иконах Архангел изображается в красном одеянии, с крыльями за спиной, строгим видом. Фото: Pixabay.com

21 ноября в православных храмах отмечается день памяти Михаила Архангела. В народе этот праздник называется Михайлов день.

Архангел Михаил широко считается самым могущественным из всех архангелов.

В христианстве Михаила называют величайшим из всех ангелов, неустанно работающим против сил тьмы, чтобы принести мир и гармонию всем существам.

Архангела Михаила обычно изображают с мечом или несущим весы божественной справедливости. Часто меч Михаила украшен синим пламенем, и он изображен в доспехах.

Также среди ангелов Михаил является верховным главнокомандующим архангелами и легионами небесных сил, в борьбе с подземными войнами.

Кроме того, по традиции Архангел Михаил также известен как Святой Михаил, покровитель полицейских. Существует давняя традиция, согласно которой святой Михаил приходит на помощь тем, кто призывает его.

На иконах Архангел изображается в красном одеянии, с крыльями за спиной, строгим видом, в одной руке он держит меч, в другой финиковую ветвь, ногами попирает дьявола.

Архангел Михаил покровительствует воинам, укрепляет их боевой настрой и оказывает помощь в битве.

Обычно 21 ноября выпадает первый густой снег, в народе говорят, что сам святой Михаил на белом коне по земле проехал. Но нередко к этому дню после заморозков наступает потепление, в результате чего на дорогах появляется много грязи. Поэтому дату прозвали Михайловской оттепелью или Михайловскими грязями.

Любое начатое дело в этот день – принесет свои плоды, если оно будет с добрыми помыслами. Считается, если помолиться Архангелу в этот день, то день пройдет удачно.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникиМихайлово чудоприметы Архангел Михаил
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Отмечаете праздник?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Михайлов день: почему любое начатое 21 ноября дело будет успешным и удача будет с вами весь год
6:00:45 11/16/2021
Михайлов день: почему любое начатое 21 ноября дело будет успешным и удача будет с вами весь год
Путин распорядился разработать приложение, позволяющее штрафовать нарушителей ПДД с помощью фото и видео
5:50:08 11/16/2021
Путин распорядился разработать приложение, позволяющее штрафовать нарушителей ПДД с помощью фото и видео
В России в сертификаты о вакцинации от коронавируса хотят добавить фото. Предложение выдвинули в Минцифры
5:40:51 11/16/2021
В России в сертификаты о вакцинации от коронавируса хотят добавить фото. Предложение выдвинули в Минцифры
БердскВыплату 10 000 рублей семьям с детьми к Новому году-2022 от Владимира Путина предсказал политолог Алексей Мазур
5:31:00 11/16/2021
Выплату 10 000 рублей семьям с детьми к Новому году-2022 от Владимира Путина предсказал политолог Алексей Мазур
Бердск«Мне бывает стыдно. За безразличие. За отписки»: Задайте свой вопрос мэру Бердска Евгению Шестернину по итогам 2021 года и планах на будущее
5:25:35 11/16/2021
«Мне бывает стыдно. За безразличие. За отписки»: Задайте свой вопрос мэру Бердска Евгению Шестернину по итогам 2021 года и планах на будущее
Над Новосибирском больше двух часов кружит самолет, направлявшийся из Томска в Москву
5:17:14 11/16/2021
Над Новосибирском больше двух часов кружит самолет, направлявшийся из Томска в Москву
Предсказание о коронавирусе нашли в романе Достоевского
5:02:08 11/16/2021
Предсказание о коронавирусе нашли в романе Достоевского
Гороскоп карьеры и работы на 2022 год для каждого знака зодиака
5:00:46 11/16/2021
Гороскоп карьеры и работы на 2022 год для каждого знака зодиака
БердскВ Бердске мэр недоволен работой дворников с 9 утра: Евгений Шестернин велел подстраиваться под "маятниковых" горожан
4:45:37 11/16/2021
В Бердске мэр недоволен работой дворников с 9 утра: Евгений Шестернин велел подстраиваться под "маятниковых" горожан
БердскВ Бердске дорогу по ул. Черемушной отремонтировали за 150 млн рублей. Показываем и рассказываем, что сделали в первый этап глобальной реконструкции
4:42:39 11/16/2021
В Бердске дорогу по ул. Черемушной отремонтировали за 150 млн рублей. Показываем и рассказываем, что сделали в первый этап глобальной реконструкции