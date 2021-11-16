Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
16.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирске бродячая собака набросилась на 12-летнюю девочку. СК начал проводить проверку

2:12:2111/16/2021
0

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Убийство детей в Кудымкаре: мать признана невменяемой, уголовное дело прекращено
Проверка СК по факту нападения собаки на ребенка. Фото: Следственный комитет

В Новосибирске региональный Следственный комитет России проведет проверку после сообщений СМИ о том, что в Новосибирске по улице Каширской в Дзержинском районе бродячая собака напала на 12-летнюю девушку. Животное укусило пострадавшую за ногу, соответствующее письмо появилось на сайте СК России.

– Следователи Дзержинского района уже организовали проведение доследственной проверки по данному факту, – говорится на сайте СК.

Также сообщается, что сотрудники ведомства проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. Также выявляются все условия и причины инцидента. Процессуальное решение будет принято по результатам данной проверки.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
нападениесобакабродячий песСледственный комитет
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Возможно ли установить виновных в такой ситуации?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Церковный праздник 17 ноября: день памяти святых Никандра и Ермея: история жизни великих мучеников
2:00:00 11/16/2021
Церковный праздник 17 ноября: день памяти святых Никандра и Ермея: история жизни великих мучеников
Всех самбистов с праздником Всероссийским днем самбо: прикольные картинки и задорные стихи 16 ноября
1:45:03 11/16/2021
Всех самбистов с праздником Всероссийским днем самбо: прикольные картинки и задорные стихи 16 ноября
Грешно ли работать 16 ноября в день памяти святой княжны Анны Всеволодовны?
1:30:22 11/16/2021
Грешно ли работать 16 ноября в день памяти святой княжны Анны Всеволодовны?
Достойные поздравительные открытки и слова в День толерантности 16 ноября: относись к пониманием к миру
1:15:30 11/16/2021
Достойные поздравительные открытки и слова в День толерантности 16 ноября: относись к пониманием к миру
Анна Холодная: выходя из дома 16 ноября, по традиции наших предков, нужно обязательно прочитать молитву
1:00:02 11/16/2021
Анна Холодная: выходя из дома 16 ноября, по традиции наших предков, нужно обязательно прочитать молитву
Сказочные поздравления людям точной профессии во Всероссийский день проектировщика 16 ноября
12:45:54 11/16/2021
Сказочные поздравления людям точной профессии во Всероссийский день проектировщика 16 ноября
Чудесные открытки и сердечные слова каждому профессионалу в День московского бухгалтера 16 ноября
12:15:55 11/16/2021
Чудесные открытки и сердечные слова каждому профессионалу в День московского бухгалтера 16 ноября
БердскПогода в Бердске 16 ноября 2021: «Анна холодная – осень голодная».
11:30:40 11/15/2021
Погода в Бердске 16 ноября 2021: «Анна холодная – осень голодная».
Новое лекарство для лечения коронавируса от Pfizer: что обещает производитель?
10:30:19 11/15/2021
Новое лекарство для лечения коронавируса от Pfizer: что обещает производитель?
Любителям быстрой еды прикольные картинки в День фаст-фуда 16 ноября
10:15:10 11/15/2021
Любителям быстрой еды прикольные картинки в День фаст-фуда 16 ноября