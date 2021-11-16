В Новосибирске бродячая собака набросилась на 12-летнюю девочку. СК начал проводить проверку

В Новосибирске региональный Следственный комитет России проведет проверку после сообщений СМИ о том, что в Новосибирске по улице Каширской в Дзержинском районе бродячая собака напала на 12-летнюю девушку. Животное укусило пострадавшую за ногу, соответствующее письмо появилось на сайте СК России.
– Следователи Дзержинского района уже организовали проведение доследственной проверки по данному факту, – говорится на сайте СК.
Также сообщается, что сотрудники ведомства проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. Также выявляются все условия и причины инцидента. Процессуальное решение будет принято по результатам данной проверки.