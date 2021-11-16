Как узнать денежный цвет по дате рождения

Человечество давно наделяет числа символизмом – избегает покупки квартиры под номером тринадцать, ставит на счастливую семёрку, помнит о божественности тройки. Мистическая наука нумерология объясняет успехи и неудачи человека, исходя из доминирующего в его жизни числа. Оно связано с датой рождения.
Цвет – одно из главных свойств материального мира. Через цвет число взаимодействует с земными благами – домом, карьерой, финансовой обеспеченностью.
Символическим жилищем денег раньше считался кошелёк, а теперь и футляры для банковских карт. Если их цвет соответствует покровительственному числу владельца, то достаток к нему рано или поздно придёт.
Вычисляем покровителяСамое глубокое влияние у чисел от 1 до 9. Каждое из них «выбирает» определённых людей, захватывая их даты рождения.
Найти число можно, сложив все цифры своей даты. Если результат двузначный – его снова складывают, и так до получения однозначного результата. Как пример можно взять 24.06.1991. Первая сумма 2+4+0+6+1+9+9+1 равна 32, снова складываем 3+2, итог – 5. Можно сверять, какой цвет нумерологи присуждают этому числу.
Цветовые возможностиЕдиница – белый. Цвет обозначает истоки возможностей. Любые новые проекты в карьере или бизнесе обречены на успех, если предложены в белых папках. В одежду тоже можно добавить белизны, заключая договоры. Хватит даже аксессуара с жемчугом или лунным камнем.
Двойка – жёлтый. Символ богатства, пришедшего благодаря большой удаче. Кошелёк в песочных тонах поможет забыть о расходах «как песок сквозь пальцы». Всегда будет шанс выиграть в лотерею, если купить жёлтый билет. Покровительствующие камни – цитрин и топаз.
Тройка – бирюзовый. Число больше духовного, чем материального развития, поэтому разбогатеть таким людям бывает непросто. Улучшают ситуацию бирюзовые тона в одежде. Цвет знаний и интеллекта поможет заработать собственным умом. Предпочтительны талисманы из бирюзы и ляпис-лазури.
Четвёрка – фиолетовый. Цвет мудрости эффективно подтягивает к человеку возможность пассивного дохода. Кошелёк в соответствующих тонах защищён от мошенников и неразумных трат. Аметист и чароит станут дополнительными денежными «магнитами».
Пятёрка – чёрный. Символика числа располагает к большим прибылям в бизнесе, заключению выгодных контрактов. Хорошо иметь чёрный рабочий костюм или аксессуары с агатом и обсидианом, чтобы защитить заработанное.
Шестёрка – зелёный. Гармоничное число не сулит сверхприбылей, но и за финансовым бортом не оставит. Таким людям хорошо погружаться в любимое дело, соблюдая гармонию между духом и заработком. Увеличить его можно, используя камни берилл и изумруд.
Семёрка – голубой. Включение цвета в одежду позволит сделать деньги из общения с правильными людьми, рабочих контактов, социальных проектов. Усилить эффект могут аксессуары с цирконом и аквамарином.
Восьмёрка – синий. Символизирующий уединение цвет обозначает прибыли при работе в одиночку. Полагаясь на себя, люди «восьмёрки» смогут добиться финансового успеха. Особенно если в ключевые моменты не забудут об аксессуарах синего цвета, камнях жадеите и авантюрине.
Девятка – красный. Финансовый успех таких людей построен на харизме и лидерских навыках. Весьма кстати будут красные сумочки, кошельки, обувь. Накопить средства помогут гранат и рубин.