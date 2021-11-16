У трех знаков зодиака 16 ноября 2021 года будет великий день

Вторник, 16 ноября 2021 года, обладает зарядом энергии для трех знаков зодиака, которые проведут отличный день под Солнцем Скорпионом и Луной в Овне, что стимулирует нашу уверенность и общее благополучие, создавая ощущение способности выполнить все, что нам может понадобиться.
Пока мы приближаемся к лунному затмению 19-го числа, прямо сейчас, когда наша Луна находится в Овне, мы вынуждены сосредоточиться на выравнивании нашей физической жизни, чтобы наша эмоциональная жизнь могла процветать, пишет Your Tango.
В добавление к энергии мы наблюдаем сегодня довольно активный день во вторник с астероидом Веста, который управляет нашим внутренним огнем и чувством духовности, движущимся в Стрельца, а также квадратом Юпитера с Солнцем, секстилем Солнце-Плутон и оппозицией Марса и Урана.
В преддверии крупных астрологических событий, таких как затмения, другие планеты нередко становятся более активными.
Это часть того накопления энергии, которое делает эти порталы такими возможностями для изменений и роста.
С учетом этих аспектов, начиная с 16 ноября 2021 года, должно возникнуть сильное чувство решимости выполнять повседневные задачи, будь то рутинные аспекты работы или те более крупные кусочки головоломки, которые нам иногда нужно собирать.
Благодаря Юпитеру существует сильное влияние изобилия и даже удачи, что заставляет нас с большим оптимизмом относиться к рискам и пробовать новые вещи - еще одна тема, которую повторяет оппозиция Марса и Урана.
Когда Веста переходит в Стрельца от Козерога, мы могли почувствовать происходящее внутреннее расширение, побуждающее нас быть готовыми сбросить то, что больше не служит нам во время затмения, всего за несколько дней.
Прямо сейчас важно использовать эту энергию хорошего самочувствия, потому что, когда мы это делаем, мы с большей вероятностью примем решения, чтобы создать больше этого добра в нашей жизни.
Знаки зодиака, у которых 16 ноября 2021 года будет отличный день:
Овен (21 марта - 19 апреля)Какими бы противоречивыми ни были ваши ощущения в последнее время, эти несколько дней с Луной в вашем знаке вносят ясность и уверенность в продвижении вперед.
В последнее время было сложно понять, что вы чувствуете и даже что это может означать, когда вы действительно это признаете, но с недавним энергетическим сдвигом вся эта внутренняя путаница должна исчезнуть.
Также должно произойти возвращение к вам, когда вы почувствуете себя более самим собой, что позволит вам сформулировать план и принять меры. Затмение для вас должно вызывать ситуации и события, которые просят вас больше интегрировать то, что вы есть, в вашу физическую жизнь.
Благодаря аспекту Урана это может вызвать внезапные встряски, однако с этим потоком ясности вы теперь чувствуете, что сможете пройти через него с той решимостью, которой вы известны.
Сегодня должно быть ощущение, что все просто течет.
Вы можете спать, делать все в своей карьере, находить время для всего, что хотите, и в целом чувствовать, что это у вас есть.
Во время этой высокоэнергетической волны попытка поразмыслить над тем, как вы видите и справляетесь с вещами, имеет для вас самое большое значение сегодня. Мы фокусируемся на том, что мы склонны видеть, поэтому это может быть ключом к тому, чтобы принять этот сдвиг и сделать его более продолжительным.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)В последние месяцы ваш рабочий сектор был настолько освещен современной астрологией, что, возможно, вам было трудно почувствовать, что все области вашей жизни находятся в равновесии или что вы можете отдать энергию тому, что для вас наиболее важно.
Это естественные приливы и отливы в жизни, поскольку нам по своей сути нужно будет уделять больше внимания другим областям в разное время, но это не значит, что это также не вызвало у вас умственного и эмоционального напряжения. Сегодня, когда Веста возвращается к вашему знаку, вы должны почувствовать новую энергию в стремлении к тому, что больше всего вас наполняет.
Возможно, это как-то связано с работой, особенно если у нее более высокая цель, чем просто зарплата, но это также может быть ваша внутренняя работа, принятие важных жизненных решений и даже отношения.
Веста управляет нашим внутренним огнем и чувством духовности, которое определяет, насколько мы связаны со Вселенной, в каком потоке мы находимся сейчас и проводим ли мы время, делая то, что подпитывает эту часть нас.
Вы должны почувствовать, что сегодня возвращаетесь к себе, и у вас будет больше возможностей сделать те вещи, которые кажутся хорошими, приоритетом в своей жизни, не позволяя жизни отвлекать вас от них.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Хотя, возможно, это было тяжелое начало вашего сезона, сейчас вы более чем восполняете его. Теперь, когда Меркурий и Марс прочно обосновались в вашем знаке, вы начинаете видеть больше вознаграждений за то, что говорите правду и не сдерживаетесь.
Это важный урок, который нужно носить с собой даже после месяца вашего дня рождения, чтобы вы могли и дальше не держать вещи внутри, а вместо этого могли видеть, что происходит, когда вы действительно просите, чего вы хотите. Сегодня с секстилем Солнца и Юпитера вы, вероятно, будете чувствовать себя на вершине мира.
Руководствуясь успехом и чувствуя себя сильнее в выражении своих желаний и желаний, у вас не будет проблем с высказываниями, будь то на работе или в отношениях.
Урок для вас, который часто меняет все, - это вера в то, что вы не можете выпустить свои глубины из опасения, что это не будет принято.
Это может быть связано с тем, чтобы молчать на рабочем месте или даже ставить потребности партнера выше своих собственных, но как только вы поймете и научитесь говорить , говорить о том, о чем вы думаете и что вам нужно, вы позволяете кто-то, кто появится для вас в любом качестве, в котором вы нуждаетесь.
Это урок, который меняет все, потому что это означает, что вы не только позволяете кому-то явиться вместо вас, но и принимаете те части себя, которые когда-то скрывали.